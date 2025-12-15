Débora Gignac es la esposa del delantero histórico de Tigres UANL, André-Pierre Gignac, y una de las figuras más apreciadas por la afición felina y la comunidad regiomontana.

De nacionalidad francesa, ha acompañado al futbolista desde su llegada a la Liga MX en 2015 y ha logrado consolidar una imagen propia gracias a su compromiso social en Nuevo León.

¿Quién es Débora Gignac?

Débora Gignac destaca no solo por ser la pareja del ídolo de Tigres, sino por su labor altruista en Monterrey, donde encabeza iniciativas de apoyo a niñas y niños en situación de vulnerabilidad a través de la Fundación Gignac.

La fundación se enfoca en la recaudación de fondos y el apoyo a menores con discapacidad o con padecimientos médicos, así como en programas de asistencia social. El trabajo constante de la organización ha fortalecido el vínculo de la familia Gignac con la comunidad, consolidándolos como una de las parejas más queridas del futbol mexicano.

¿Qué edad tiene Débora Gignac?

Débora Gignac mantiene su vida personal en privado, por lo que su edad exacta no es de dominio público. Se sabe que reside en Monterrey desde 2015, año en que André-Pierre Gignac se incorporó a Tigres UANL.

¿Débora Gignac tiene esposo?

Sí. Débora Gignac está casada con André-Pierre Gignac, delantero francés naturalizado mexicano. Su relación comenzó después de que el futbolista concluyera su primer matrimonio con Stéphane, y desde entonces la pareja se ha mantenido unida, compartiendo tanto la vida familiar como proyectos sociales.

¿Qué signo zodiacal es Débora Gignac?

El signo zodiacal de Débora Gignac no es conocido públicamente, ya que su fecha de nacimiento no ha sido revelada. No obstante, su perfil público la distingue por una personalidad solidaria, empática y comprometida con causas sociales.

¿Débora Gignac tiene hijos?

Sí. Débora Gignac y André-Pierre Gignac son padres de tres hijos, cuya identidad se mantiene fuera del ámbito mediático para preservar su privacidad.

¿Qué estudió Débora Gignac?

Débora Gignac mantiene un perfil discreto en redes sociales y medios, por lo que no se cuenta con información pública sobre su formación académica.

¿En qué ha trabajado Débora Gignac?

Además de acompañar a André-Pierre Gignac durante su trayectoria futbolística en México, Débora Gignac ha centrado su actividad profesional y social en: