Pumas vs Mazatlán juegan el domingo 12 de abril en la Jornada 14 de Liga MX. Pronóstico 3-0 en la cancha del Estadio Olímpico Universitario a favor de los felinos. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Pumas vs Mazatlán: Pronóstico del partido de la Jornada 14 de la Liga MX

El pronóstico del partido Pumas vs Mazatlán es triunfo de los universitarios y por marcador 3-0 en la Jornada 14 de la Liga MX.

Pronóstico: Pumas 3-0 Mazatlán

Pumas vs Mazatlán: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 14 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Pumas vs Mazatlán, que se jugará en la Jornada 14 de Liga MX.

Pumas

Portero: Keylor Navas

Defensas: Nathan Silva, Rodrigo López y Ángel Azuaje

Mediocampistas: Pedro Vite, Carrasquilla, Jordan Carrillo, Alan Medina y Angulo

Delanteros: Juninho y Robert Morales

Mazatlán

Portero: Rodríguez

Defensas: Zaleta, Santos, Merolla, Almada y Leyva

Mediocampistas: Sierra, Bárcenas y Moreno

Delanteros: Teodora da Silva y Rubio

Pumas vs América: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Liga MX. (Emmanuel Martinez / MEXSPORT)

Pumas vs Mazatlán: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 14 de Liga MX

Pumas vs Mazatlán se enfrentan en la Jornada 14 de la Liga MX. La cita en CU es a las 12 horas el domingo 12 de abril y transmiten Canal 2, TUDN y ViX.

Partido: Pumas vs Mazatlán

Fase: Jornada 14

Torneo: Clausura 2026 de la Liga MX

Fecha: Domingo 12 de abril de 2026

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión: Canal 2, TUDN y ViX

¿Cómo llegan Pumas y Mazatlán al partido de la Jornada 14 de la Liga MX?

Pumas empató en la Jornada 13 de la Liga MX ante Chivas y recibirá al Mazatlán en busca de la victoria.

Mazatlán perdió 1-2 en la cancha del Necaxa en la Jornada 13 de la Liga MX.

Después de 13 jornadas, Pumas es quinto lugar del Clausura 2026 con 24 puntos.

Mazatlán tiene 11 unidades en el lugar 17 de la competencia.



