A través de sus redes sociales, el COPRED hizo un llamado a la Liga MX y la FMF para atender lo sucedido con la árbitra Katia Itzel García.

En su comunicado, el COPRED manifestó su preocupación por los presuntos comentarios misóginos que recibió Katia Itzel García durante el Pumas vs Mazatlán de la Jornada 14 de la Liga MX.

Además, la institución se puso a disposición de los directivos del futbol mexicano para prevenir y erradicar prácticas discriminatorias dentro y fuera de la cancha.

COPRED exige a Liga MX investigar caso de Katia Itzel García (Captura de pantalla)

COPRED lanza comunicado por caso de Katia Itzel García en la Liga MX

En su comunicado, el COPRED pidió a la Liga MX adoptar "una postura clara y pública de tolerancia cero frente a cualquier expresión discriminatoria" tras el reciente caso de Katia Itzel García.

Además, se dirigió a la Comisión de Árbitros de la Liga MX "para que proteja activamente la integridad y dignidad de las personas árbitras".

Y exigió a la FMF “que investigue con debida diligencia los hechos, independientemente de su registro formal en cédula arbitral, y establezca criterios claros que sancionen conductas discriminatorias”.

COPRED destaca la labor de Katia Itzel García rumbo al Mundial 2026

Katia Itzel García ha sido una de las árbitras elegidas por la FIFA para presentarse en el Mundial 2026, lo cual fue destacado por el COPRED.

"Katia Itzel García ha sido designada como árbitra en dicha competencia, consolidándose como una de las representantes del arbitraje mexicano a nivel internacional“, se lee en el comunicado.

"No basta con celebrar la participación de mujeres en el arbitraje: es indispensable garantizar condiciones de respeto para el ejercicio de su función“, sentenció la institución.