Pumas vs Mazatlán se enfrentan en la Jornada 14 de la Liga MX. La cita en CU es a las 12 horas el domingo 12 de abril y transmiten Canal 2, TUDN y ViX.

Partido: Pumas vs Mazatlán

Fase: Jornada 14

Torneo: Clausura 2026 de la Liga MX

Fecha: Domingo 12 de abril de 2026

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión: Canal 2, TUDN y ViX

Pumas en la Liga MX. (Osvaldo Aguilar / Osvaldo Aguilar)

Pumas vs Mazatlán: A qué hora ver el partido de la Jornada 14 de la Liga MX

Pumas vs Mazatlán se enfrentarán el domingo 12 de abril partir de las 12 horas en Ciudad Universitaria.

Pumas vs Mazatlán: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 14 de la Liga MX?

El Pumas vs Mazatlán será transmitido a través de las plataformas TUDN y ViX, además del Canal 2.

Partido: Pumas vs Mazatlán

Fase: Jornada 14

Torneo: Clausura 2026 de la Liga MX

Fecha: Domingo 12 de abril de 2026

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión: Canal 2, TUDN y ViX

¿Cómo llegan Pumas y Mazatlán al partido de la Jornada 14 de la Liga MX?

Pumas empató en la Jornada 13 de la Liga MX ante Chivas y recibirá al Mazatlán en busca de la victoria.

Mazatlán perdió 1-2 en la cancha del Necaxa en la Jornada 13 de la Liga MX.