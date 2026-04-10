Pumas vs Mazatlán se enfrentan en la Jornada 14 de la Liga MX. La cita en CU es a las 12 horas el domingo 12 de abril y transmiten Canal 2, TUDN y ViX.
- Partido: Pumas vs Mazatlán
- Fase: Jornada 14
- Torneo: Clausura 2026 de la Liga MX
- Fecha: Domingo 12 de abril de 2026
- Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Universitario
- Transmisión: Canal 2, TUDN y ViX
Pumas vs Mazatlán: A qué hora ver el partido de la Jornada 14 de la Liga MX
Pumas vs Mazatlán se enfrentarán el domingo 12 de abril partir de las 12 horas en Ciudad Universitaria.
Pumas vs Mazatlán: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 14 de la Liga MX?
El Pumas vs Mazatlán será transmitido a través de las plataformas TUDN y ViX, además del Canal 2.
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- Partido: Pumas vs Mazatlán
- Fase: Jornada 14
- Torneo: Clausura 2026 de la Liga MX
- Fecha: Domingo 12 de abril de 2026
- Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Universitario
- Transmisión: Canal 2, TUDN y ViX
¿Cómo llegan Pumas y Mazatlán al partido de la Jornada 14 de la Liga MX?
Pumas empató en la Jornada 13 de la Liga MX ante Chivas y recibirá al Mazatlán en busca de la victoria.
Mazatlán perdió 1-2 en la cancha del Necaxa en la Jornada 13 de la Liga MX.
- Después de 13 jornadas, Pumas es quinto lugar del Clausura 2026 con 24 puntos.
- Mazatlán tiene 11 unidades en el lugar 17 de la competencia.