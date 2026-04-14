Mazatlán FC vivirá su penúltimo partido como local en la Liga MX y sorprendió a sus aficionados con boletos a cinco pesos en todas las localidades de El Encanto para enfrentar a Querétaro por la Jornada 15 del Clausura 2026 en la Liga MX.

El anuncio fue dado mediante las redes oficiales de Mazatlán FC y sorprendió a los aficionados que prácticamente de inmediato se volcaron a comprar los boletos en cinco pesos para el duelo ante Querétaro del próximo viernes.

Hasta ahora, no se han anunciado boletos agotados, pero se espera que en breve esto pueda suceder dado que ha habido una gran respuesta de los seguidores de Mazatlán.

Mazatlán FC casi se despide de su afición

Cabe mencionar que este será el penúltimo partido de Mazatlán FC en su estadio y buscaron darle un aliciente a su afición para que llenen El Encanto.

Después de este juego contra Querétaro, Mazatlán FC recibirá a Toluca en lo que será la despedida oficial ante su afición antes de que la franquicia se convierta en Atlante a partir del siguiente torneo.

Pocas veces se ha llenado el estadio de Mazatlán con afición local, por lo que esta ocasión se presta para que hagan sentir su estadio.

¿Cuándo juega Mazatlán FC vs Querétaro?

El partido entre Mazatlán FC y Querétaro se llevará a cabo este viernes 17 de abril en punto de las 19:00 hrs (tiempo del centro de México).

El estadio El Encanto será el escenario para este encuentro entre Mazatlán FC y Querétaro, dos equipos prácticamente sin aspiraciones de Liguilla.

Mazatlán FC llega a este juego como penúltimo lugar de la clasificación general con 11 puntos, mientras que Querétaro se ubica en el quinceavo sitio con 15 unidades, pero buscará el triunfo para, a diferencia de los Cañoneros, no pagar multa por cociente al terminar la campaña.