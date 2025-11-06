La carrera en el arbitraje de Katia Itzel García sigue en pleno ascenso y muestra de ello es que se encuentra nominada por la IFFHS para ser la mejor árbitra del mundo toda vez que su nombre se encuentra incluido en la lista de 20 finalistas consideradas para recibir este galardón, mismo que será entregado tras una votación de la cual, los resultados se darán a conocer después del 10 de diciembre.

Es importante mencionar que, Katia Itzel García, ya ha estado en la palestra internacional toda vez que el año pasado fue considerada la sexta mejor árbitra del mundo y estar nuevamente entre las silbantes de más alto nivel confirma que ha mantenido e incrementado el nivel de sus trabajos arbitrales tanto en el futbol mexicano como en torneos donde ha sido considerada fuera de nuestro país.

Independientemente de los resultados de la votación, es un hecho que Katia Itzel será una de las 20 mejor árbitras del mundo, lo cual no es poca cosa si se considera que compite con colegiadas de las principales ligas europeas, así como de los torneos más competitivos a nivel internacional.

¿Quién es Katia Itzel Garcia?

Katia Itzel García es una árbitra mexicana que comenzó su carrera como silbante en el año 2015 en ligas amateurs, desde donde dio el salto hacia el profesionalismo para pitar en la Liga TDP, Liga Premier y juegos de categorías juveniles que fueron desde la Sub-13 hasta la Sub-20.

El rendimiento que Katia Itzel García tuvo en las competencias mencionadas le permitió ser considerada para dirigir juegos de la Liga MX Femenil, la cual vio la luz en el año 2017. Desde entonces, la silbante fue designada recurrentemente para partidos tanto de fase regular como de Liguilla y finales.

A nivel local, el último gran paso de Katia Itzel fue llevar las riendas de partidos de la Primera División del balompié nacional, donde ha dado muestra tanto de capacidad como de carácter. Todo esto, la tiene hoy como una de las mejores 20 árbitras del mundo como mínimo y con el Gafete FIFA en su uniforme desde el 2019.

La Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Futbol (IFFHS) dio a conocer la lista de las 20 árbitras nominadas al premio como Mejor Árbitra del Mundo, donde destacamos la presencia de la mexicana Katia Itzel García. 👏🏻 pic.twitter.com/1PX6aEOYBF — Comisión de Árbitros (@Arbitraje_MX) November 6, 2025

Los logros de Katia Itzel García en el arbitraje

Katia Itzel García ha acumulado logros en su carrera dentro de arbitraje y quizá el más relevante fue haberse convertido en la primera árbitra mexicana en dirigir un partido de futbol en Juegos Olímpicos, esto cuando pitó el duelo de Alemania en contra de Australia, esto en Paris 2024.

En el camino de Katia Itzel García dentro del arbitraje también está la participación en torneos como la She Believes Cup, Concacaf Sub-17 y Sub-20, así como la Concacaf W Champions Cup; además, dirigió la final del Mundial Femenil Sub-17 celebrado en India.

Sumado a todo eso, está el hecho de que Katia Itzel también ha logrado destacar fuera de las canchas, esto debido a que es Licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública.