Karely Ruiz se burló de Alfredo Adame tras haber sido golpeado por su esposo, Jhon Echeverry, previo a la pelea de Ring Royale en la Arena Monterrey.

“Yo sé que vendo mi cuerpo, que vendo mis fotos, pero quién es él para decirme cosas… Se está escudando que le duele, si te vas a subir hoy a putear y te estás quejando de un putazo, no me quiero imaginar cuando te partan tu madre… Ni te desgastes porque te pago la demanda” Karely Ruiz

A su paso por la alfombra roja de Ring Royale, Karely Ruiz dijo que Alfredo Adame no podía quejarse de golpes cuando estaba a punto de protagonizar una pelea esta noche, en referencia al encuentro con Carlos Trejo.

Karely Ruiz confirma demanda contra Alfredo Adame

Karely Ruiz dijo que va a presentar una demanda contra Alfredo Adame por las agresiones verbales en su contra, motivo por el cual su esposo le dio un “estatequieto” previo a la fecha de Ring Royale 2026.

Y es que señaló que tras ir directamente a agredirla verbalmente su esposo la defendió.

No bastante, un guardia de seguridad de Alfredo Adame sí es boxeador profesional, por lo que no debería agredir a otra persona fuera de un ámbito profesional.

Un video se volvió viral en el que Alfredo Adame fue enfrentado y golpeado por el esposo de Karely Ruiz.

La influencer señaló que el motivo es simplemente haber mostrado su preferencia por Carlos Trejo desde meses antes.

Esposo de Karely Ruiz confirma demanda contra Alfredo Adame

Jhon Cheverry, esposo de Karely, confirmó que hay una contrademanda contra Alfredo Adame porque uno de los integrantes de su equipo de seguridad que lo golpeó sí es boxeador profesional.

Previamente Alfredo Adame había anunciado una demanda contra el esposo de Karely Ruiz.