El primer gol de Julián Quiñones en el partido inaugural del Mundial 2026, celebrado este jueves 11 de junio, tuvo una curiosa coincidencia, pues ocurrió prácticamente al mismo tiempo que un sismo en Guerrero.

De acuerdo con el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX), se registró un movimiento telúrico a las 13:10:05, que coincidió con el momento en que Quiñones abrió el marcador en el Estadio Banorte.

Sismo en Guerrero coincidió con el histórico gol de Julián Quiñones en el Mundial 2026

A los nueve minutos de haber iniciado el partido México contra Sudáfrica, Julián Quiñones anotó el primer gol del Mundial 2026, que coincidió con un sismo con epicentro en Ometepec, Guerrero.

El gol de Julián Quiñones que coincidió con un sismo en Guerrero (Captura de pantalla)

La SASMEX informó que el evento no ameritó la activación de la alerta sísmica debido a que la energía liberada durante los primeros segundos no superó los niveles para emitir un aviso preventivo.

La coincidencia del sismo con el gol de Quiñones generó una ola de comentarios en redes sociales, donde algunos usuarios relacionaron el movimiento telúrico con la emoción provocada por la anotación.

Otros recordaron la frase del Himno Nacional: “Y retiemble en sus centros la tierra”, aludiendo al impacto simbólico que tuvo el gol de Julián Quiñones en todos los mexicanos durante el partido inaugural.

Aunque el sismo pasó prácticamente desapercibido para la mayoría de los asistentes del encuentro, la sincronía entre ambos acontecimientos convirtió el gol de Quiñones en una anécdota mundialista.