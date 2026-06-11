Ricardo Salinas Pliego da su predicción para el primer partido de México contra Sudáfrica en el Mundial 2026 el cual se disputa en el Estadio Ciudad de México.

El jueves 11 de junio inició el Mundial 2026 y Ricardo Salinas Pliego estuvo presente en el partido inaugural donde dio su pronóstico a favor de México.

México inició el Mundial 2026 con el pie derecho y durante el primer tiempo imponerse a Sudáfrica con dos goles.

Ricardo Salinas Pliego dio su predicción para el primer partido de México en el Mundial 2026

Durante la transmisión de TV Azteca desde el Estadio Ciudad de México, Ricardo Salinas Pliego dio su predicción para el primer partido de México.

“Dos uno para que no digan, obviamente a favor México”, expresó Salinas Pliego prediciendo la victoria de México Ante Sudáfrica.

El equipo de México ha logrado mostrar sus habilidades durante el primer tiempo del partido, logrando dos goles, uno de Julián Quiñones y el segundo fue marcado por Raúl Jiménez.

El primer tiempo del partido de México contra Sudáfrica tuvo un marcado de 2-0 a favor de la Selección Mexicana.

Al parecer, las predicciones de Ricardo Salinas Pliego fueron certeras y México se llevaría la victoria del primer partido del Mundial 2026.

Ricardo Salinas Pliego asegura que México va a “golear” a Sudáfrica

Previo al primer partido del Mundial 2026, Ricardo Salinas Pliego fue entrevistado por Inés Saenz, quien recordó su experiencia en los anteriores Mundiales celebrados en México.

“Hoy gana México 2-1 y vamos a arrasar por goleada”, expresó Salinas Pliego en X donde combinó su predicción al fútbol.

Por otro lado, el presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) aclaró que no se le dio una representación a Ricardo Salinas Pliego como él aseguró en redes sociales.