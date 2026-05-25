Julián Quiñones es uno de los mejores delanteros del momento de la Selección Mexicana, pues en la temporada 2025-2026 se convirtió en el máximo goleador del Al Qadisiya y ahora renovó su contrato.

El futuro de Julián Quiñones está decidido debido a que el mexicano firmó hasta el año 2029 con el Al Qadisiya de la Saudí Pro League.

Julián Quiñones estará con el Al Qadisiya tres temporadas más

Al Qadisiya anunció que Julián Quiñones se quedará con el club de la Liga de Arabia Saudita con un posteo dedicado al goleador mexicano.

“La gloria perdura... muchos de sus capítulos por venir”, escribió el Al Qadisiya sobre la permanencia de Julián Quiñones hasta prácticamente al final de la década.

Asimismo, el equipo de la Saudí Pro League compartió un video dedicado al exfutbolista del América y del Atlas, por lo que el futuro del mexicano está asegurado después del Mundial 2026.

Al Qadisiya amarra a Julián Quiñones con nuevo contrato. (Al Qadisiya)

¿Cómo le ha ido a Julián Quiñones con el Al Qadisiya?

Desde su llegada al futbol árabe, Julián Quiñones ha demostrado que tiene nivel para competir en cualquier parte del mundo.

En 68 partidos, Julián Quiñones ha marcado 62 goles, siendo el club en el que más ha hecho anotaciones en su carrera.