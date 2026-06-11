Javier Aguirre terminó inconforme con una parte de la Selección Mexicana que ganó a Sudáfrica en el debut del Mundial 2026.

En específico, Javier Aguirre se mostró molesto por la expulsión en tiempo de compensación de su capitán, César Montes.

Cuando se jugaba el minuto 92 de tiempo corrido, un balón perdido en la media cancha por México, permitió a Sudáfrica salir en contragolpe, situación que obligó a César Montes a realizar la falta por la que fue expulsado.

“Perdemos (el balón) de manera inocente y eso me irrita” Javier Aguirre, DT México

César Montes salió expulsado en el Mundial 2026 (mexsport / JONATHAN DUENAS)

A Javier Aguirre no le agradó cómo defendió México ante Sudáfrica

Sudáfrica era en el papel el rival más débil en el Grupo A del Mundial 2026 para México, y aunque el Tri ganó 2-0, a Javier Aguirre no le gustó cómo defendió su equipo los pocos ataques de Sudáfrica.

México fue atacado poco por Sudáfrica, pero en los intentos del rival éste pudo acercarse al área verde y eso no le agradó mucho al Vasco Aguirre.

Lo peor llegó cuando el partido estaba resuelto, la expulsión de César Montes que le costará perderse el partido ante Corea, el jueves 18 de junio.

“No me gustó como defendimos, pero al final no está mal empezar con el pie derecho” Javier Aguirre, DT México

Javier Aguirre piensa que México se relajó en el segundo tiempo

Javier Aguirre no ocultó su molestia pese a la victoria de México ante Sudáfrica en el Mundial 2026, y reconoció que en el segundo tiempo el Tri se vio relajado.

“Con el gol, quizá nos relajamos” Javier Aguirre, DT de México

El Vasco señaló que buscó mejorar esa situación con los cambios, pero el equipo mexicano no logró recuperar el ritmo, y aunque el triunfo nunca estuvo en riesgo, el Tri dejó dudas en su funcionamiento.