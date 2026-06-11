Julián Quiñones hizo explotar el Estadio Banorte en el debut de México en el Mundial 2026 ante Sudáfrica, anotando el tercer gol más rápido del Tri en este tipo de torneos, para el 1-0 en el marcador.

Según información de la Selección Nacional, estos son los tres goles más rápidos de México en Mundiales:

Luis Flores | minuto 3 | ante Paraguay en 1986 Rafael Márquez | minuto 6 | ante Argentina en 2006 Julián Quiñones | minuto 9 | ante Sudáfrica en 2026

(captura de pantalla )

Julián Quiñones le dio tranquilidad a México en el Mundial 2026

Con un momento superior al resto de los seleccionados mexicanos, Julián Quiñones se encargó de abrir el marcador ante Sudáfrica en la Jornada 1 del Mundial 2026.

Tras aprovechar un error del rival, Erik Lira habilitó a Julián Quiñones al minuto 9, y el delantero nacido en Colombia, pero naturalizado mexicano definió bien ante la salida del portero rival.

Así, Quiñones se metió a la lista de los mexicanos que más rápido han anotado en Mundiales, junto a Luis Flores y Rafael Márquez.

Julián Quinones con la Selección Mexicana. (JONATHAN DUENAS / Mexsport)

Julián Quiñones cerca de anotar su segundo gol

Antes de terminar el primer tiempo del partido ante Sudáfrica, Julián Quiñones se quedó a centímetros de anotar el segundo gol de México ante Sudáfrica en el Mundial 2026.

Sin embargo, el poste le impidió a Julián Quiñones anotar el 2-0 para México ante Sudáfrica.

Junto a Juan Carreño y Rafael Márquez, Julián Quiñones es uno de los mexicanos en anotar en partido inaugural de un Mundial.

Los números de Julián Quiñones con México