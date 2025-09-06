El Mundial 2026 pinta para ser histórico ya que además de su realización en tres sedes será el primero que se jugará con 48 selecciones por ello la empresa Panini echará la casa por la ventana.

Un evento de tal magnitud amerita una organización de primera por ello todas las marcas en torno al Mundial 2026 están preparando lanzamientos de artículos de colección.

Tal es el caso de Panini que no solo lanzará el ya clásico álbum de estampas sino también los fans podrán tener en sus manos la colección de los pósters oficiales del torneo.

¡Llevaré 10! Panini pone a la venta los pósters oficiales del Mundial 2026

A menos de un año del arranque del Mundial 2026, la empresa italiana Panini puso a la venta una colección de pósters oficiales de cada ciudad sede del torneo de la FIFA.

En total son 16 obras que captan el espíritu, cultura y pasión de cada ciudad sede y ahora los fanáticos y coleccionistas podrán tener en su casa un pedazo de este histórico Mundial.

Son dos versiones de pósters que Panini puso a la venta: la versión base tiene un tamaño de 34x44cm con un acabado en soft touch y la versión premium tiene un tamaño de 47x70cm con un acabado suave y una capa de barniz para darle mayor textura y acabado.

Pósters de las ciudades mexicanas mundialistas (especial)

¿Precio y dónde comprar los pósters oficiales de Panini para el Mundial 2026?

Desde hace algunas semanas cada ciudad sede del Mundial 2026 presentó su póster oficial y ahora Panini vende esa pieza de arte en su sitio web y tiendas físicas de la marca.

El póster individual tiene un costo de 199 pesos mexicanos y solo hay versión premium ahora que si prefieres comprar toda la colección y ahorrarte unos pesos, el paquete con los 16 pósters tiene un precio de 2,299.

En cuanto a los pósters de las tres ciudades mexicanas se pueden comprar individualmente o hay dos paquetes diferentes que incluyen las tres obras del artista Cuemanche: el de la versión base tiene un precio de 349 pesos mientras que la versión premium cuesta 449 pesos.