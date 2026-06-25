Julián Quiñones sigue escribiendo su propia historia con la Selección Mexicana, pues el delantero alcanzó una marca que no conseguía un futbolista del Tri desde Chicharito.

Al anotar dos goles en una misma Copa del Mundo, ante Sudáfrica y Chequia en el Mundial de 2026, Julián Quiñones entró a la historia de México.

Julián Quiñones se ha convertido en un referente de México

El atacante Julián Quiñones, que se ha consolidado como una de las piezas más importantes del esquema de Javier Aguirre, abrió su cuenta goleadora en el debut frente a Sudáfrica y volvió a hacerse presente en el marcador ante Chequia durante la fase de grupos.

Con ello, igualó la cifra que Chicharito logró en una sola edición mundialista, en Sudáfrica 2010, una referencia importante para los delanteros mexicanos en los últimos años.

Su velocidad, potencia física y capacidad para aparecer en momentos decisivos han aportado soluciones ofensivas a un equipo que busca trascender en la Copa Mundial de la FIFA organizada por México, Estados Unidos y Canadá.

Julián Quiñones lleva 2 goles en el Mundial 2026. (Silvia Izquierdo / AP Photo/Silvia Izquierdo)

Julián Quiñones ha sido clave para que México esté invicto

Además de la marca individual, los goles de Julián Quiñones han contribuido a que el Tricolor asegure resultados importantes en la fase de grupos y mantenga intactas sus aspiraciones de avanzar a las rondas eliminatorias.

Con el Mundial aún en marcha, el delantero tiene la oportunidad de seguir aumentando su registro goleador y superar una marca que hasta ahora comparte con Chicharito.