Una de las grandes figuras de México en el Mundial 2026 es sin duda Julián Quiñones; debido a esto, su madre, Gloria Quiñones, agradeció a la afición mexicana por todo el apoyo.

Gloria Quiñones, madre de Julián Quiñones, mandó un mensaje a la afición mexicana en agradecimiento por “abrirle las puertas” a su hijo.

Gloria Quiñones agradece a México por recibir a Julian Quiñones

En una entrevista para ESPN, Gloria Quiñones agradeció a toda la afición de México por el cariño y recibimiento que le han dado a Julian Quiñones.

“Gracias por abrirle las puertas a mi hijo. Nadie es profeta en su propia tierra. Cuando uno tiene unos sueños por cumplir, puede irse pa’ donde sea que ahí lo va a lograr” Gloria Quiñones, madre de Julián Quiñones

Gloria Quiñones señala que nadie es profeta en su tierra, haciendo alusión a Colombia, de donde es originaria; de ahí el agradecimiento que tiene con México y su afición.

Mencionó que cuando alguien tiene un sueño se puede ir a donde sea para lograrlo, haciendo memoria del viaje de su hijo a México para ser futbolista profesional.

Por su parte, Julián Quiñones declaró que su sueño es demostrar todo el amor que tiene por México durante este Mundial 2026.

Aunque nadie conozca su historia, lo que importa es el amor que tiene por México, y por estar en la Selección Nacional.

Julián Quiñones llegó a México prometiéndole a su madre que triunfaría

Las palabras de Gloria Quiñones no son gratuitas, la historia de Julián Quiñones es una de superación que se dio tras abandonar Colombia y llegar a México.

Siendo de una familia de escasos recursos y contando solo con su madre, Julián Quiñones llegó a México cuando tenía 16 años para convertirse en futbolista profesional.

Aprendió a jugar desde las fuerzas básicas en el futbol mexicano, para después ser parte de distintos equipos de renombre, estando presente en el bicampeonato de América y Atlas.

Posteriormente se fue al futbol árabe, donde actualmente milita en el Al-Qadsiah, siendo uno de sus máximos referentes y donde despertó su instinto goleador.

El cual lo pone actualmente como uno de los principales artilleros de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 con 3 goles en total.