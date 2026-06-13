Julián Quiñones fue la figura de México en el inicio del Mundial 2026, momento que no pasa desapercibido en Colombia, su país de origen, donde Ramón Jesurón, presidente de la federación cafetera, reveló que el delantero rechazó jugar con los sudamericanos.

La intención de convencer a Julián Quiñones fue lejos por parte de la Federación Colombiana de Futbol, que le rogó al delantero para que se pusiera la playera amarilla de su país de nacimiento

“Le rogamos que viniera, y nos dijo que no… Hizo un gol y salen dos o tres personas por desconocimiento diciendo: ‘¿y Colombia no lo vio?’” Ramón Jesurón, presidente de la Federación Colombiana de Futbo

Julián Quiñones llegó al Mundial 2026 como campeón goleador en Arabia. (Julio Cortez / AP)

¿Por qué juega Julián Quiñones con la Selección Mexicana?

Julián Quiñones eligió representar a México por convicción y agradecimiento, rechazando las convocatorias de la selección de Colombia en mayo y septiembre de 2023.

En octubre de 2023, tras obtener su carta de naturalización como mexicano, Quiñones empezó a perfilarse para jugar con la Selección Mexicana.

Tiempo después el deseo de Quiñones se cumplió y ahora es una de las figuras de México en el Mundial 2026, torneo al que llegó como goleador del futbol de Arabia, donde compitió con Cristiano Ronaldo.

Quiñones explota con México en el Mundial 2026

La elección de jugar con México hecha por Julián Quiñones fue honrada por el delantero el pasado 11 de junio de 2026, cuando el ariete anotó el primer gol del Mundial 2026 en la victoria de México 2-0 ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

Julián Quiñones llegó a México a los 17 años de edad para integrarse a los Tigres de la UANL, más tarde jugó con Lobos BUAP y sumo dos bicampeonatos portando las camisetas del Atlas y el América.

Actualmente juega para el Al-Qadsiah FC en la Liga Profesional Saudí. Llegó al Mundial tras consagrarse campeón de goleo de la liga saudí con 33 anotaciones.