LAFC vs Querétaro juegan el miércoles 12 de agosto en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026. Transmite Apple TV a las 20:30 horas.
- Partido: LAFC vs Querétaro
- Fase: Jornada 3
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Miércoles 12 de agosto de 2026
- Horario: 20:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: BMO Stadium
- Transmisión: Apple TV
LAFC vs Querétaro: ¿Cuándo ver el partido de Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?
El miércoles 12 de agosto de 2026 a las 20:30 horas continúa la Jornada 3 de la Leagues Cup con el LAFC vs Querétaro.
LAFC vs Querétaro: ¿Dónde ver el partido de Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?
El partido LAFC vs Querétaro podrá verse a través de Apple TV.
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- Partido: LAFC vs Querétaro
- Fase: Jornada 3
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Miércoles 12 de agosto de 2026
- Horario: 20:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: BMO Stadium
- Transmisión: Apple TV
¿Cómo llegan LAFC y Querétaro a la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?
LAFC suma 5 puntos en la Leagues Cup 2026 y es el lugar 7 del grupo de la MLS, por lo que aún aspira a clasificar a la siguiente ronda.
Querétaro está eliminado ya que no suma puntos tras dos jornadas de la Leagues Cup 2026.