LAFC vs Querétaro juegan el miércoles 12 de agosto en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026. Transmite Apple TV a las 20:30 horas.

Partido: LAFC vs Querétaro

Fase: Jornada 3

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Miércoles 12 de agosto de 2026

Horario: 20:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: BMO Stadium

Transmisión: Apple TV

LAFC vs Querétaro: ¿Cuándo ver el partido de Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?

El miércoles 12 de agosto de 2026 a las 20:30 horas continúa la Jornada 3 de la Leagues Cup con el LAFC vs Querétaro.

LAFC vs Querétaro: ¿Dónde ver el partido de Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?

El partido LAFC vs Querétaro podrá verse a través de Apple TV.

Partido: LAFC vs Querétaro

Fase: Jornada 3

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Miércoles 12 de agosto de 2026

Horario: 20:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: BMO Stadium

Transmisión: Apple TV

Querétaro busca su primer triunfo en la Leagues Cup 2026 (mexsport / Isaac Ortiz)

¿Cómo llegan LAFC y Querétaro a la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?

LAFC suma 5 puntos en la Leagues Cup 2026 y es el lugar 7 del grupo de la MLS, por lo que aún aspira a clasificar a la siguiente ronda.

Querétaro está eliminado ya que no suma puntos tras dos jornadas de la Leagues Cup 2026.