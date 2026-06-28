La Selección Mexicana ya conoce a su rival para los dieciseisavos de final del Mundial de 2026, pues tras finalizar como líder del Grupo A, el Tricolor se enfrentará a Ecuador.

La Selección de Ecuador logró avanzar como uno de los mejores terceros del Grupo E, en un duelo ante México que definirá a uno de los clasificados a los octavos de final.

México buscará hacer historia venciendo a Ecuador

México llega a esta instancia después de una sólida fase de grupos, en la que sumó resultados positivos con 9 puntos de 9 posibles, que le permitieron terminar en la primera posición de su sector.

Por su parte, Ecuador consiguió mantenerse con vida en el torneo gracias a su rendimiento en un grupo complicado. Liderados por jugadores experimentados como Enner Valencia, los sudamericanos aprovecharon los criterios de clasificación para obtener uno de los boletos reservados a los mejores terceros.

Para México, el objetivo es claro: superar la barrera de los dieciseisavos y acercarse a una actuación histórica en una Copa del Mundo organizada en casa. Ecuador, en cambio, buscará dar la sorpresa y eliminar a uno de los anfitriones del Mundial 2026.

México ya conoce a su rival de los dieciseisavos de final. (captura)

¿Cuándo se jugará el México vs Ecuador del Mundial 2026?

México se medirá ante Ecuador en los dieciseisavos de final luego de definirse los encuentros de la fase de grupos del Mundial 2026.

El partido México vs Ecuador se jugará el martes 30 de junio de 2026 en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.