Al parecer la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) habría liberado boletos para el México vs Ecuador del Mundial 2026 solo para aficionados ecuatorianos.

Esto tras la denuncia del periodista ecuatoriano, José Alberto Molestina quien compartió en redes sociales la falta de posibilidades para la compra de boletos de parte de los aficionados de Ecuador.

“Estamos a menos de dos días para el partido Ecuador contra México y todavía la Federación Mexicana de Fútbol no liberó las entradas para la Federación Ecuatoriana de Fútbol, parece que no quieren que haya hinchas ecuatorianos, evidentemente hay un montón de mexicanos que ya compraron entradas pero las solicitudes de la federación ecuatoriana, la federación mexicana no responde”. José Alberto Molestina, periodista ecuatoriano

Sin embargo, al parecer las cosas no son como se han dicho por parte de la afición ecuatoriana, pues la venta de boletos no está a cargo de la FMF, sino de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

Se liberan boletos para el México vs Ecuador solo para aficionados ecuatorianos

Luego de que se denunciara que la FMF no quería vender boletos para el México vs Ecuador y que tras una presión, ya se habrían liberado entradas solo para aficionados ecuatorianos.

“En buena hora la solicitud ha sido atendida y ya hay comunicación directa y se están entregando las entradas que corresponden a la Federación Ecuatoriana de Fútbol”. José Alberto Molestina, periodista ecuatoriano

Según información de la cuenta MrOffsider, los aficionados ecuatorianos contarán aproximadamente 500 entradas para el partido México vs Ecuador en el estadio Ciudad de México.

FMF no administra la venta de boletos para el México vs Ecuador, sino la FIFA

Tras la noticia que haberse liberado boletos para el México vs Ecuador solo para aficionados ecuatorianos, la aclaraciones salen a relucir, tras acusar a la FMF.

Pues se debe aclarar que la venta de boletos para el México vs Ecuador del Mundial 2026 no está a cargo de FMF como se menciona en las denuncias, pues la administración es totalmente de la FIFA, tal y como se dice en reglamento.

“La FIFA será responsable de todo el sistema de gestión de entradas de la fase final. La FIFA entregará a las federaciones participantes la correspondiente documentación sobre la asignación de entradas”. Artículo 40.2 del reglamento de FIFA

Lo que ha hecho que entre comentarios de los aficionado mexicanos acusen a los ecuatorianos de mal informar, así como de querer dar un foco negativo previo al encuentro de México vs Ecuador este próximo martes 30 de junio a las 7:00 de la noche en el Estadio Banorte en su primer partido de 16vos de final.