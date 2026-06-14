Isaac del Toro gana la Etapa 8 y es campeón del Tour Auvergne-Rhône-Alpes.

El ciclista mexicano, Isaac del Toro, quedó por encima de Juan Ayuso y Luke Tuckwell.

Isaac del Toro gana la Etapa 8 y conquista el Tour Auvergne-Rhône-Alpes. (captura)

Isaac del Toro conquista Francia

Isaac del Toro llegó a la Etapa 8 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes como uno de los principales contendientes al campeonato y respondió con una exhibición de fortaleza, inteligencia táctica y resistencia en los exigentes recorridos montañosos que caracterizan a esta prestigiosa carrera francesa.

Isaac del Toro lanzó su ataque en los kilómetros finales y cruzó la meta en primer lugar, sellando así una actuación que quedará grabada en la historia del deporte nacional.

La conquista del Tour Auvergne-Rhône-Alpes representa uno de los mayores logros de la carrera del ciclista originario de Baja California.

Isaac del Toro gana la Etapa 8 y conquista el Tour Auvergne-Rhône-Alpes. (captura)

La competencia es considerada una de las pruebas más importantes del calendario internacional y tradicionalmente sirve como preparación para algunos de los mejores corredores del mundo rumbo a las grandes vueltas europeas.

¿Qué sigue para Isaac del Toro?

La victoria de Isaac del Toro en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes deja en claro que el ciclista mexicano está listo para el Tour de Francia, su próxima gran competencia.

El Tour de Francia 2026 se llevará a cabo desde el sábado 4 de julio hasta el domingo 26 de julio de 2026 y se espera que el mexicano tenga una destacada participación.