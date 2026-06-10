Isaac del Toro tuvo una carrera complicada en la Etapa 4 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes, ya que terminó en el lugar 71, sin embargo, logró escalar posiciones en la clasificación general de la competencia.

El ganador de la Etapa 4 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes fue el estadounidense Quinn Simmons, uno de los nueve que saltaron del pelotón en el cierre y quien superó en meta a Finn Fisher-Black y Matteo Vercher para llevarse el triunfo

Ahora el ciclista mexicano deberá seguir mejorando para subir posiciones en la Etapa 5 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes.

Isaac del Toro subió al lugar 14 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes tras la Etapa 4

Alex Baudin sigue como líder de la clasificación general del Tour Auvergne-Rhône-Alpes, con la misma diferencia con la que llegó a la cuarta etapa.

Isaac del Toro subió al lugar 14 debido Bruno Armirail y Maxim van Gils entraron rezagados.

El ciclista mexicano se mantiene a 1 minuto y 16 segundos del líder, 16 segundos por detrás de Paul Seixas y 29 de Juan Ayuso.

¿Cómo quedó la clasificación general del Tour Auvergne-Rhône-Alpes?

Así quedó la clasificación general tras la Etapa 4 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes:

  1. Alex Baudin (EF Education–EasyPost) — 13:35:13
  2. Kévin Vauquelin (Netcompany INEOS) — a 0:12
  3. Oscar Onley (Netcompany INEOS) — a 0:12
  4. Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike) — a 0:15
  5. Juan Ayuso (Lidl-Trek) — a 0:47
  6. Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) — a 0:47
  7. Jørgen Nordhagen (Team Visma | Lease a Bike) — a 0:50
  8. Carlos Rodríguez (Team Visma | Lease a Bike) — a 0:57
  9. Léo Bisiaux (Decathlon CMA CGM Team) — a 0:59
  10. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) — a 1:00
  11. Luke Plapp (Team Jayco AlUla) — a 1:00
  12. Luke Tuckwell (Red Bull–BORA–hansgrohe) — a 1:03
  13. Cian Uijtdebroeks (Movistar Team) — a 1:07
  14. Isaac del Toro (UAE Team Emirates–XRG) — a 1:16
  15. Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates–XRG) — a 1:20
  16. Bruno Armirail (Team Visma | Lease a Bike) — a 1:20
  17. Santiago Buitrago (Bahrain–Victorious) — a 1:21
  18. Ramses Debruyne (Alpecin–Premier Tech) — a 1:48
  19. Guillaume Martin (Groupama–FDJ United) — a 1:51
  20. Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step) — a 1:51