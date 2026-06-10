Isaac del Toro tuvo una carrera complicada en la Etapa 4 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes, ya que terminó en el lugar 71, sin embargo, logró escalar posiciones en la clasificación general de la competencia.
El ganador de la Etapa 4 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes fue el estadounidense Quinn Simmons, uno de los nueve que saltaron del pelotón en el cierre y quien superó en meta a Finn Fisher-Black y Matteo Vercher para llevarse el triunfo
Ahora el ciclista mexicano deberá seguir mejorando para subir posiciones en la Etapa 5 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes.
Isaac del Toro subió al lugar 14 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes tras la Etapa 4
Alex Baudin sigue como líder de la clasificación general del Tour Auvergne-Rhône-Alpes, con la misma diferencia con la que llegó a la cuarta etapa.
Isaac del Toro subió al lugar 14 debido Bruno Armirail y Maxim van Gils entraron rezagados.
El ciclista mexicano se mantiene a 1 minuto y 16 segundos del líder, 16 segundos por detrás de Paul Seixas y 29 de Juan Ayuso.
¿Cómo quedó la clasificación general del Tour Auvergne-Rhône-Alpes?
Así quedó la clasificación general tras la Etapa 4 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes:
- Alex Baudin (EF Education–EasyPost) — 13:35:13
- Kévin Vauquelin (Netcompany INEOS) — a 0:12
- Oscar Onley (Netcompany INEOS) — a 0:12
- Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike) — a 0:15
- Juan Ayuso (Lidl-Trek) — a 0:47
- Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) — a 0:47
- Jørgen Nordhagen (Team Visma | Lease a Bike) — a 0:50
- Carlos Rodríguez (Team Visma | Lease a Bike) — a 0:57
- Léo Bisiaux (Decathlon CMA CGM Team) — a 0:59
- Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) — a 1:00
- Luke Plapp (Team Jayco AlUla) — a 1:00
- Luke Tuckwell (Red Bull–BORA–hansgrohe) — a 1:03
- Cian Uijtdebroeks (Movistar Team) — a 1:07
- Isaac del Toro (UAE Team Emirates–XRG) — a 1:16
- Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates–XRG) — a 1:20
- Bruno Armirail (Team Visma | Lease a Bike) — a 1:20
- Santiago Buitrago (Bahrain–Victorious) — a 1:21
- Ramses Debruyne (Alpecin–Premier Tech) — a 1:48
- Guillaume Martin (Groupama–FDJ United) — a 1:51
- Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step) — a 1:51