Isaac del Toro tuvo una carrera complicada en la Etapa 4 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes, ya que terminó en el lugar 71, sin embargo, logró escalar posiciones en la clasificación general de la competencia.

El ganador de la Etapa 4 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes fue el estadounidense Quinn Simmons, uno de los nueve que saltaron del pelotón en el cierre y quien superó en meta a Finn Fisher-Black y Matteo Vercher para llevarse el triunfo

Ahora el ciclista mexicano deberá seguir mejorando para subir posiciones en la Etapa 5 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes.

Isaac del Toro subió al lugar 14 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes tras la Etapa 4

Alex Baudin sigue como líder de la clasificación general del Tour Auvergne-Rhône-Alpes, con la misma diferencia con la que llegó a la cuarta etapa.

Isaac del Toro subió al lugar 14 debido Bruno Armirail y Maxim van Gils entraron rezagados.

El ciclista mexicano se mantiene a 1 minuto y 16 segundos del líder, 16 segundos por detrás de Paul Seixas y 29 de Juan Ayuso.

¿Cómo quedó la clasificación general del Tour Auvergne-Rhône-Alpes?

Así quedó la clasificación general tras la Etapa 4 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes: