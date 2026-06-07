El ciclista mexicano Isaac del Toro tuvo un sólido inicio en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 al finalizar en la posición 12 durante la primera etapa de la competencia francesa.

Isaac del Toro llegó a 44 segundos del ganador francés, Alex Baudin.

El pedalista de Baja California, integrante del equipo UAE Team Emirates-XRG, se mantuvo dentro del grupo principal durante gran parte de la jornada y logró cruzar la meta entre los primeros lugares, conservando opciones importantes en la clasificación general de cara a las siguientes etapas.

Primera gran prueba para Isaac del Toro en Francia

Isaac del Toro continúa demostrando el crecimiento que ha tenido en el ciclismo profesional, pues luego de consolidarse como una de las jóvenes promesas más destacadas del pelotón internacional en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, el mexicano sigue acumulando experiencia en competencias de primer nivel y enfrentándose a algunos de los mejores corredores del mundo.

El resultado en la etapa inaugural del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 le permite mantenerse cerca de los líderes y afrontar con optimismo las próximas jornadas, donde el recorrido presentará mayores desafíos montañosos y oportunidades para escalar posiciones en la clasificación.

Isaac del Toro finaliza en el Top 15 de la primera etapa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes. (@TeamEmiratesUAE)

¿Cómo quedó la clasificación del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 tras la Etapa 1?

Así quedó la clasificación general tras la Etapa 1 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026: