Isaac del Toro debutará oficialmente en el Tour de Francia este sábado 4 de julio cuando inicie la edición 2026.

El UAE Team Emirates-XRG confirmó su alineación estelar para la edición 113 del Tour de Francia y en ella aparece Isaac del Toro, quien volverá a la bicicleta del 4 al 26 de julio.

Isaac del Toro debutará en el Tour de Francia tras haber ganado el Tour Auvergne-Rhône-Alpes.

El ciclista mexicano de 22 años también ganó la clasificación general tanto en el UAE Tour como en la Tirreno-Adriático en este 2026.

Isaac del Toro debuta el 4 de julio en el Tour de Francia (ESPECIAL)

Isaac del Toro será el tercer mexicano que corre el Tour de Francia

Isaac del Toro será el tercer mexicano en la historia en correr el Tour de Francia, después de Raúl Alcalá y Miguel Arroyo.

México no tenía un ciclista en esta competencia desde la participación de Arroyo en 1997.

El Tour de Francia 2026 arranca con una contrarreloj por equipos en España antes de ingresar a territorio francés.

El rol de Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026

Isaac del Toro será el escudero de lujo de Tadej Pogacar en el Tour de Francia 2026, ya que el UAE Team tiene como prioridad total ayudar al esloveno a conquistar su quinto título del evento.

Isaac del Toro, especialista en la montaña, compartirá plantilla junto a figuras internacionales como Adam Yates, Brandon McNulty y Nils Politt.