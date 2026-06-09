Isaac del Toro perdió posiciones en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 tras la contrarreloj de la Etapa 3, en la que su equipo el UAE terminó noveno.

Isaac del Toro pasó del lugar 13 de la clasificación general al 16, a 1 minuto con 16 segundos del líder Alex Baudin.

Isaac Del Toro en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes (Stefano Sirotti / MEXSPORT)

Isaac del Toro y el UAE sufren en la contrarreloj del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026

Isaac del Toro y el UAE Team Emirates fue el equipo número 12 en salir a rodar en la contrarreloj de la Etapa 3.

El equipo de Isaac del Toro aventajó al Bahrain Victorious a la altura del kilómetro 8 en Coutouvre, después el mexicano embistió y fue el mejor de su equipo, pero perdió puntos frente al Jayco AlUla.

El UAE descendió posiciones, siendo el Team Visma Lease A Bike el ganador con 32’:52”.

¿Cómo va el Top-10 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 tras la Etapa 3?

Así quedó la clasificación general tras la Etapa 2 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026:

Alex Baudin Kevin Vermaerke Oscar Onley Matteo Jorgenson Juan Ayuso Mattias Skjelmose Jørgen Nordhagen Maxim Van Gils Bruno Armirail Carlos Rodríguez

Perfil y recorrido de la Etapa 4 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026

La Etapa 4 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, con inicio en Le Puy-en-Velay y final en Montrond-les-Bains, tendrá un recorrido de 167,4 kilómetros, este miércoles 10 de junio.

A pesar de los desafíos montañosos, el último tramo llano anticipa una llegada en sprint si el pelotón es capaz de controlar la fuga.