Isaac del Toro hizo historia en su debut en el Tour de Francia 2026 al terminar en tercer lugar general. El mexicano también será el mejor ciclista joven de la competencia.

Tadej Pogacar será el ganador del Tour de Francia 2026, y en la Etapa 20 ayudó a Isaac del Toro a soportar los ataques rivales para subirse al podio de la carrera.

El ciclista mexicano cruzó la meta abrazado con Tadej Pogacar en el quinto lugar del Tour de Francia, sellando su amistad y labor de equipo.

Isaac del Toro redondeó un debut histórico en el Tour de Francia 2026

Isaac del Toro enfrentó la Etapa 20 del Tour de Francia 2026 con el objetivo de no perder posiciones en la clasificación general, para redondear un debut histórico en la competencia como tercer lugar.

Además, Isaac del Toro aseguró el maillot blanco como el mejor corredor joven del Tour de Francia 2026.

Isaac del Toro ha tenido un gran debut en el Tour de Francia (Stefano Sirotti / MEXSPORT)

Así quedó la clasificación general tras la Etapa 20 en el Tour de Francia 2026

Tadej Pogacar cerró la Etapa 20 del Tour de Francia como líder de la clasificación general, mientras que Isaac del Toro aseguró el tercer lugar.

Tadej Pogacar Remco Evenepoel Isaac del Toro

Isaac del Toro se quedó con el maillot blanco en su poder

Después de la Etapa 20 del Tour de Francia, Isaac del Toro se mantuvo como líder en la clasificación del maillot blanco, al mejor corredor joven.

Así quedará la clasificación general por el maillot blanco:

Isaac del Toro Paul Seixas Juan Ayuso

Isaac del Toro es el primer mexicano en subir al podio del Tour de Francia

Isaac del Toro es el primer mexicano en subir al podio general del Tour de Francia.

Raúl Alcalá había logrado el mejor lugar de un ciclista mexicana en el Tour de Francia, terminando en octavo lugar en las ediciones de 1989 y 1990.