Isaac del Toro, del UAE Team Emirates, brilló en la etapa 6 del Tour de Francia 2026, donde se adjudicó el maillot blanco como líder de la clasificación juvenil y subió al podio en tercer lugar.

Tras un recorrido de 186.2 km en los Pirineos, el ciclista mexicano escaló de la octava a la tercera posición global, consolidándose como el mejor ciclista joven de la competencia.

Su ofensiva en el Col du Tourmalet fue clave para el triunfo de su compañero Tadej Pogacar.

Isaac del Toro consigue el maillot blanco (Loic VENANCE / AFP / AFP)

Isaac del Toro es galardonado con el maillot blanco en el Tour de Francia

Gracias a su desempeño, Isaac del Toro se vistió con el maillot blanco en el Tour de Francia, prenda que lo acredita oficialmente como el líder de la clasificación de los jóvenes menores de 25 años.

Pues su gran recorrido en la etapa 6 del Tour de Francia hizo que Isaac del Toro escalara de la octava a la tercera posición global.

Si bien aún falta mucho para definir al Tour de Francia 2026, pues son un total de 21 etapas, de momento, el mexicano se presenta como el mejor ciclista joven de la carrera.

Ya vistiendo el maillot blanco, afrontará la etapa 7 con la misión de defender su liderato juvenil y su posición entre los tres mejores del mundo.

Simultáneamente, el equipo UAE cuenta con Tadej Pogacar, que se apoderó del maillot amarillo siendo el nuevo puntero de la competencia, desplazando a Torstein Traeen.

Isaac del Toro (Anne-Christine POUJOULAT / AFP / AFP)

¿Cómo logró Isaac del Toro el maillot blanco en el Tour de Francia?

El maillot blanco de Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026, se debió en parte a la gran estrategia trazada por el equipo UAE Team Emirates.

Durante el ascenso al Col du Tourmalet , el originario de Ensenada fue parte de una ofensiva al cambiar de ritmo a cinco kilómetros de la cima.

Esto permitió que su compañero Tadej Pogacar tomara el impulso necesario para ganar la etapa, además de aprovechar una lamentable caída de Torstein Traeen.

Tras el descenso y el ascenso final, el mexicano mostró toda su potencia en el sprint final, superando al belga Remco Evenepoel para sellar su tercer puesto y el maillot blanco en la jornada.