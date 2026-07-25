Atlante vs América se reencontraron en la Liga MX, en partido de la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX, disputado en el Estadio Banorte.

La Jornada 2 de la Liga MX continuó con su Jornada 2 con el duelo histórico Atlante vs América, con el objetivo de ganar los tres puntos en disputa.

América comenzó ganando con gol de Cristian Borja, pero Atlante empató con tanto de Eugenio Pizzuto para el 1-1 que se mantuvo hasta el final del encuentro.

Marcador: Atlante 1-1 América

Atlante vs América: así fue el partido de la Jornada 2 de la Liga MX

Al partido Atlante vs América de la Jornada 2 de la Liga MX, los Potros llegaron en busca de su primera victoria en el Apertura 2026, tras caer con Necaxa en su debut.

América ganó en la Jornada 1 en la cancha de los Gallos Blancos de Querétaro.

Así fueron los goles del partido de la Jornada 2 Atlante vs América:

Minuto 21: Gol de Cristian Borja (América)

Minuto 65: Gol de Eugenio Pizzuto (Atlante)

¿Cuándo vuelven a jugar Atlante y América en la Liga MX?

Tras su debut como local en el Estadio Banorte, Atlante repetirá partido en esa cancha, pero en calidad de visitante ante Cruz Azul.

Será en la Jornada 3 de la Liga MX cuando se enfrenten Cruz Azul vs Atlante, el sábado 1 de agosto.

En la Jornada 3 del Apertura 2026, América será anfitrión de Santos Laguna el lunes 3 de agosto.