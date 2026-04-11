Paul Seixas es un francés que ha impactado al ciclismo profesional en el 2026, con su primer gran triunfo en la Vuelta al País Vasco 2026.
¿Quién es Paul Seixas?
Paul Seixas es un ciclista profesional francés que ganó la Vuelta al País Vasco en 2026.
¿Qué edad tiene el ciclista Paul Seixas?
Paul Seixas tiene 19 años de edad.
¿Cuándo nació Paul Seixas?
Paul Seixas nació el 24 de septiembre del 2006.
¿Dónde nació Paul Seixas?
Paul Seixas nación en Lyon, Francia.
¿Cuál es el peso y estatura de Paul Seixas?
Paul Seixas mide 1.86 metros y pesa 64 kilogramos.
¿Qué signo zodiacal es Paul Seixas?
Libra es el signo zodiacal del ciclista profesional Paul Seixas.
¿Paul Seixas está casado?
No existe información pública que confirme si Paul Seixas está casado.
¿Qué estudió Paul Seixas?
Paul Seixas es muy joven y salvo la instrucción básica, no hay reporte de que tenga estudios universitarios.
Logros de Paul Seixas en el ciclismo profesional
Paul Seixas ganó la Vuelta al País Vasco 2026, convirtiéndose en el ciclista más joven en llevarse esta competencia.
- El pedalista del Decathlon CMA CGM Team consiguió tres victorias de etapa, además de conquistar la clasificación de montaña, los puntos y el maillot al mejor joven.
- A los 17 años a finales de 2024, después de 13 victorias el equipo Decathlon AG2R lo incluyó en su equipo World Tour.
- Ganó la medalla de bronce en el Campeonato Europeo de Ruta, detrás de Tadej Pogacar y Remco Evenepoel.
- Campeón de la clásica francesa Faun de Ardeche en 2026.