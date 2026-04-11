Paul Seixas es un francés que ha impactado al ciclismo profesional en el 2026, con su primer gran triunfo en la Vuelta al País Vasco 2026.

¿Quién es Paul Seixas?

Paul Seixas es un ciclista profesional francés que ganó la Vuelta al País Vasco en 2026.

¿Qué edad tiene el ciclista Paul Seixas?

Paul Seixas tiene 19 años de edad.

¿Cuándo nació Paul Seixas?

Paul Seixas nació el 24 de septiembre del 2006.

¿Dónde nació Paul Seixas?

Paul Seixas nación en Lyon, Francia.

(ESPECIAL)

¿Cuál es el peso y estatura de Paul Seixas?

Paul Seixas mide 1.86 metros y pesa 64 kilogramos.

¿Qué signo zodiacal es Paul Seixas?

Libra es el signo zodiacal del ciclista profesional Paul Seixas.

¿Paul Seixas está casado?

No existe información pública que confirme si Paul Seixas está casado.

¿Qué estudió Paul Seixas?

Paul Seixas es muy joven y salvo la instrucción básica, no hay reporte de que tenga estudios universitarios.

Logros de Paul Seixas en el ciclismo profesional

Paul Seixas ganó la Vuelta al País Vasco 2026, convirtiéndose en el ciclista más joven en llevarse esta competencia.