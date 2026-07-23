Isaac del Toro sigue en tercer lugar del Tour de Francia 2026, posición que defenderá en la decisiva Etapa 19. Viernes 24 de julio a las 6:00 horas por ESPN y Disney.

Después de la Etapa 18 del Tour de Francia 2026, Isaac del Toro es tercero general y líder juvenil con el maillot blanco.

Evento: Tour de Francia 2026

Fase: Etapa 19

Fecha: Viernes 24 de julio

Horario: 6:00 horas

Recorrido: 127.9 kilómetros, uniendo las localidades de Gap y Alpe d’Huez

Sede: Francia

Transmisión: ESPN y Disney+

Isaac Del Toro se mantiene en la pelea del Tour de Francia 2026 (Stefano Sirotti / MEXSPORT)

Isaac del Toro: hora para ver la Etapa 19 del Tour de Francia 2026

Isaac del Toro correrá a partir de las 6:00 horas la Etapa 19 del Tour de Francia 2026, el viernes 24 de julio.

Isaac del Toro: canal para ver la Etapa 19 del Tour de Francia 2026

ESPN y Disney+ transmiten el Tour de Francia 2026, en el que Isaac del Toro participa por primera vez.

Evento: Tour de Francia 2026

Fase: Etapa 19

Fecha: Viernes 24 de julio

Horario: 6:00 horas

Recorrido: 127.9 kilómetros, uniendo las localidades de Gap y Alpe d’Huez

Sede: Francia

Transmisión: ESPN y Disney+

Perfil y recorrido de la Etapa 19 del Tour de Francia 2026 (ESPECIAL )

Perfil y recorrido de la Etapa 19 del Tour de Francia 2026

El Tour de Francia 2026 continúa con la Etapa 19 este viernes 24 de julio, en la que Isaac del Toro buscará seguir en los primeros lugares.

La Etapa 19 del Tour de Francia 2026 se disputará a lo largo de 127.9 kilómetros, uniendo las localidades de Gap y Alpe d’Huez.

Será una jornada de alta montaña corta, explosiva y sin margen para el descanso