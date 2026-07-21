Isaac del Toro protagoniza el Tour de Francia 2026 y en la Etapa 17 buscará seguir en ascenso. Miércoles 22 de julio a las 5:00 horas por ESPN y Disney.

Después de terminar quinto en la contrarreloj de la Etapa 16 del Tour de Francia 2026, Isaac del Toro es tercero general y líder juvenil con el maillot blanco.

Evento: Tour de Francia 2026

Fase: Etapa 17

Fecha: Miércoles 22 de julio

Horario: 5:00 horas

Recorrido: 174 km de Chambéry a Voiron

Sede: Francia

Transmisión: ESPN y Disney+

Isaac Del Toro se mantiene en la pelea del Tour de Francia 2026 (Stefano Sirotti / MEXSPORT)

Isaac del Toro: hora para ver la Etapa 17 del Tour de Francia 2026

Isaac del Toro correrá a partir de las 5:00 horas la Etapa 17 del Tour de Francia 2026, el miércoles 22 de julio.

Isaac del Toro: canal para ver la Etapa 17 del Tour de Francia 2026

ESPN y Disney+ transmiten el Tour de Francia 2026, en el que Isaac del Toro participa por primera vez.

Evento: Tour de Francia 2026

Fase: Etapa 17

Fecha: Miércoles 22 de julio

Horario: 5:00 horas

Recorrido: 174 km de Chambéry a Voiron

Sede: Francia

Transmisión: ESPN y Disney+

Perfil y recorrido de la Etapa 17 del Tour de Francia 2026

Perfil y recorrido de la Etapa 17 del Tour de Francia 2026

El Tour de Francia 2026 continúa con la Etapa 17 este miércoles 22 de julio, en la que Isaac del Toro buscará mantenerse en los primeros lugares.

La Etapa 17 del Tour de Francia 2026 se disputa de Chambéry a Voiron con una distancia de 174,7 kilómetros.

La Etapa 17 es de transición orientada a los velocistas, con trazo de media montaña y los últimos 35 kilómetros llanos o en descenso.