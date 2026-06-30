El esloveno Tadej Pogacar, nacido el 21 de septiembre de 1998 en Klanec, es considerado uno de los mejores ciclistas de todos los tiempos.

Conocido como “Pogi” o “El Caníbal”, destaca por su estilo ofensivo y ataques de larga distancia.

Ha ganado el Tour de Francia en cuatro ocasiones (2020, 2021, 2024 y 2025), el Giro de Italia 2024 y múltiples Monumentos, además de alcanzar la Triple Corona del Ciclismo en 2024.

En 2026 vive un inicio de temporada espectacular con victorias en clásicas y vueltas.

Tadej Pogacar, ciclista de Eslovenia (@tadejpogacar / Instagram )

¿Quién es Tadej Pogacar, ciclista de Eslovenia?

Tadej Pogacar nació el 21 de septiembre de 1998 en Klanec, Eslovenia, es un ciclista profesional que compite para el equipo UAE Team Emirates XRG y es ampliamente considerado uno de los mejores ciclistas de todos los tiempos.

Apodado frecuentemente como “Pogi” o “El Caníbal”, se destaca por ser un corredor todoterreno capaz de dominar tanto en las Grandes Vueltas como en las clásicas de un día.

Es conocido por sus ataques de larga distancia y su estilo ofensivo e improvisado, a menudo lanzando movimientos decisivos a más de 100 km de la meta.

Ha terminado como el ciclista número 1 del ranking mundial de la UCI durante cinco años consecutivos (2021-2025).

De niño jugaba al futbol en el Komenda Football Club, pero a los 9 años decidió cambiar el balón por el ciclismo inspirado por su hermano mayor, Tilen.

¿Cuántos años tiene Tadej Pogacar, ciclista de Eslovenia?

Tadej Pogacar tiene 27 años de edad.

¿Quién es la pareja de Tadej Pogacar, ciclista de Eslovenia?

La pareja de Tadej Pogacar es Urška Žigart, una destacada ciclista profesional eslovena.

¿Qué signo zodiacal es Tadej Pogacar, ciclista de Eslovenia?

Tadej Pogacar es del signo zodiacal Virgo.

Tadej Pogacar, ciclista de Eslovenia (@tadejpogacar / Instagram )

¿Cuántos hijos tiene Tadej Pogacar, ciclista de Eslovenia?

Tadej Pogacar no tiene hijos.

¿Qué estudió Tadej Pogacar, ciclista de Eslovenia?

Tadej Pogacar estudió ingeniería mecánica en Liubliana y posteriormente se matriculó en la Facultad de Gestión Deportiva en Kranj, aunque no llegó a concluirlos debido a las exigencias de su carrera en el ciclismo profesional.

¿En qué ha trabajado Tadej Pogacar, ciclista de Eslovenia?

Tadej Pogacar se formó en el club ciclista Rog Ljubljana en Eslovenia.

A los 16 años ya competía de forma semiprofesional y en 2018 ganó el Tour de l’Avenir, la carrera más importante para ciclistas sub-23.

Ha ganado el Tour de Francia en cuatro ocasiones: 2020, 2021, 2024 y 2025.

En su debut en 2020, se convirtió en el segundo ganador más joven de la historia de la carrera.

En 2024 conquistó su primer Giro de Italia en su debut, ganando seis etapas y logrando la mayor ventaja sobre el segundo clasificado en 59 años.

En 2024 se convirtió en el primer ciclista del siglo XXI en lograr el doblete Giro-Tour en la misma temporada.

En su debut en una Gran Vuelta a España en 2019, terminó tercero en la general y ganó tres etapas.

Tadej Pogacar ha demostrado una versatilidad poco común al ganar 13 Monumentos (las carreras de un día más prestigiosas):

Giro de Lombardía: Cinco victorias consecutivas (2021-2025), igualando el récord histórico de Fausto Coppi.

Lieja-Bastoña-Lieja: Cuatro victorias (2021, 2024, 2025, 2026).

Tour de Flandes: Tres victorias (2023, 2025, 2026).

Milán-San Remo: Ganador en 2026 tras un ataque épico en el Poggio.

Triple Corona: En 2024 alcanzó la “Triple Corona del Ciclismo” al ganar el Giro, el Tour y el Campeonato Mundial en Ruta (Zúrich) en el mismo año, una hazaña lograda solo por otros dos ciclistas masculinos en la historia. Repitió el título mundial en 2025 en Kigali, Ruanda.

Es embajador oficial de marcas como Enervit y ha participado en eventos benéficos para las víctimas de inundaciones en su país natal.

Tadej Pogacar vive un inicio de temporada espectacular en 2026 tras ganar las ediciones más recientes de la Milán-San Remo, el Tour de Flandes y la Lieja-Bastoña-Lieja. Recientemente viene de arrasar en el Tour de Romandía y el Tour de Suiza.