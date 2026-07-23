Isaac del Toro terminó 17 en la Etapa 18 del Tour de Francia 2026, ganada por el ecuatoriano Richard Carapaz.

Tras cruzar la meta en la Etapa 18, Isaac del Toro se mantiene en tercer lugar del Tour de Francia y en poder del maillot blanco.

Tadej Pogacar, virtual ganador del Tour de Francia 2026, cruzó la meta en el lugar 13 en la Etapa 18 de la competencia.

Isaac del Toro sigue en la pelea tras la Etapa 18 del Tour de Francia 2026

Isaac del Toro enfrentó la Etapa 18 del Tour de Francia 2026 con el objetivo de no perder posiciones en la clasificación general.

Además, mantener el maillot blanco era otro de los retos de Isaac del Toro en la etapa del jueves 23 de julio en el Tour de Francia 2026.

Isaac del Toro ha tenido un gran debut en el Tour de Francia (Stefano Sirotti / MEXSPORT)

¿Cómo quedó la clasificación general tras la Etapa 18 en el Tour de Francia 2026?

Tadej Pogacar se mantiene al frente de la clasificación general en el Tour de Francia 2026 tras la Etapa 18. Isaac del Toro se ubica en tercer lugar.

Tadej Pogacar Remco Evenepoel Isaac del Toro Paul Seixas Juan Ayuso

Isaac del Toro sigue con el maillot blanco en su poder

Después de la Etapa 18 del Tour de Francia, Isaac del Toro se mantiene como líder en la clasificación del maillot blanco, al mejor corredor joven.

Así va la clasificación general por el maillot blanco:

Isaac del Toro | 04h 23′ 15′' Paul Seixas | a 20′' Juan Ayuso | a 02′ 31′

Perfil y recorrido de la Etapa 19 del Tour de Francia 2026

El Tour de Francia 2026 continúa con la Etapa 19 este viernes 24 de julio, en la que Isaac del Toro buscará seguir en los primeros lugares.

La Etapa 19 del Tour de Francia 2026 se disputará a lo largo de 127.9 kilómetros, uniendo las localidades de Gap y Alpe d’Huez.

Será una jornada de alta montaña corta, explosiva y sin margen para el descanso