El ciclista mexicano Isaac del Toro firmó una actuación histórica en el Tour de Francia 2026, al terminar tercero en la Etapa 15 y subir al tercer lugar de la clasificación general.

Además, se convirtió en el nuevo líder del maillot blanco al mejor corredor joven del Tour de Francia 2026.

Pese a una caída a 20 km de la meta, se recuperó y lanzó un ataque final que lo llevó al podio junto a Remco Evenepoel y Tadej Pogacar, quien sigue como líder general.

¿Cómo le fue a Isaac del Toro en la Etapa 15 del Tour de Francia 2026?

Isaac del Toro estuvo involucrado en una caída a 20 kilómetros de la meta, pero logró volver a su bicicleta para terminar la Etapa 15 del Tour de Francia 2026 en gran forma.

Al mantenerse en el pelotón, Isaac del Toro soportó la montaña para lanzar un ataque final que lo llevó al podio de la Etapa 15.

Podio Etapa 15:

Remco Evenepoel Tadej Pogacar Isaac del Toro

Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026 (Stefano Sirotti / Stefano Sirotti)

¿Cómo quedó la clasificación general tras la Etapa 15 en el Tour de Francia 2026?

Tras la Etapa 15, Tadej Pogacar se mantiene al frente de la clasificación general en el Tour de Francia 2026, en la que Isaac del Toro se ubica en tercer lugar.

Tadej Pogacar Remco Evenepoel Isaac del Toro

Perfil y recorrido de la Etapa 16 del Tour de Francia 2026

El Tour de Francia 2026 continúa con la Etapa 16 este martes 21 de julio, en la que Isaac del Toro buscará los primeros lugares.

La etapa 16 del Tour de Francia 2026 es la única contrarreloj individual de esta edición.

Se trata de una etapa corta de 26,1 kilómetros entre Évian-les-Bains y Thonon-les-Bains, que exigirá a los corredores desde la salida después de la jornada de descanso.