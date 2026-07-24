Durante toda la tarde de este jueves 23 de julio 2026, la app de BBVA registra fallas. Mediante redes sociales, los usuarios han reportado problemas en el servicio.

De acuerdo con la plataforma Downdector, los clientes de BBVA han tenido dificultades para usar su app, banca móvil y para iniciar sesión.

Entre las estados más afectados por la caída de BBVA se encuentran:

Sonora

Baja California

Monterrey

Chiapas

Guadalajara

CDMX

Yucatán

¿Se cayó la app de BBVA? Usuarios reportan fallas en el servicio (Especial )

Las fallas en BBVA se suman a las de otros servicios como Izzi y YouTube, que también experimentan dificultades de conexión.

Reportan la caída de BBVA hoy 23 de julio

Clientes de BBVA se han quejado por la caída hoy de su aplicación bancaria.

Algunos internautas señalan que los problemas ocurren desde el pasado miércoles 22 de julio 2026.

“Otra vez no sirve su app, llevo horas intentando usar mi banca y no puedo” Usuaria de X (Twitter)

BBVA app (Especial)

De acuerdo con los testimonios en redes, la app no les carga e incluso al momento de buscar acceder con su huella solo les aparece “Conectado a BBVA”.

Sin embargo, después de esa acción, los usuarios no pueden realizar ninguna operación e incluso los manda hacia el menú de su aplicación.

Lo que ha generado mucha molestia entre los clientes de BBVA, quienes argumentan que necesitan realizar todo tipo de transacciones financieras.

Por el momento, BBVA no ha emitido un comunicado oficial en redes sociales para aclarar qué es lo que sucede con su servicio y por qué presenta intermitencias.