Gianni Infantino, presidente de la FIFA, publicó en sus redes sociales que está abierto al diálogo pare definir el futuro del organismo rector del fútbol, sin buscar con ello generar titulares positivos.

Tras polémica por el plan de Infantino para vender por 4 mil 200 millones de dólares parte del negocio del Mundial, el presidente de la FIFA ofreció a sus críticos una revisión de cómo se gobierna el organismo y cómo se toman decisiones.

“He recibido mensajes positivos al respecto desde distintas partes del mundo, y es importante que sigamos escuchándonos unos a otros” Gianni Infantino, presidente de la FIFA

Infantino busca recuperar el apoyo perdido para seguir en la FIFA

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, se encuentra en Yeda, Arabia Saudita, sede la Copa del Golfo Arábigo, donde estará en una reunión del Consejo de la FIFA, integrado por 37 miembros, el 15 de octubre.

En dicha cita, se buscará aprobar una consulta con las 211 federaciones miembro y los seis organismos continentales de fútbol sobre cómo fortalecer los procesos de toma de decisiones de la FIFA.

El consejo rector de la FIFA incluye a tres vicepresidentes, el líder de la UEFA Aleksander Ceferin, el representante de la CONCACAF, Victor Montagliani, así como el jeque Salman bin Ebrahim Al Khalifa, de Asia.

Los tres dirigentes han encabezado la oposición a Infantino durante la polémica por su propuesta de crear una escisión comercial copropiedad de inversionistas representados por Josh Kushner.

En ese sentido, Infantino insiste en establecer mayor diálogo para hacer lo mejor por el bien del futbol.

“Debe haber una cultura de diálogo, de escucharnos unos a otros y de respetarnos mutuamente. Esto no consiste en generar titulares positivos; se trata de hacer lo correcto por el bien del juego” Gianni Infantino, presidente de la FIFA

Gianni Infantino busca reelegirse como presidente de la FIFA (Martin Meissner / AP Photo/Martin Meissner)

Infantino acelera su campaña para una posible reelección en la FIFA

La apertura de Gianni Infantino antes del plazo del 18 de noviembre para que se presenten candidatos a las elecciones, el presidente de la FIFA acelera su campaña para una posible reelección antes de la votación del 18 de marzo por parte de los miembros de la FIFA en Marruecos.