Donald Trump salió en defensa de Gianni Infantino al advertir que reemplazarlo como presidente de la FIFA “sería un terrible error”.

“La FIFA cometería un terrible error si, por cualquier motivo, contemplara aunque fuera por un instante sustituir a su presidente Gianni Infantino” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

En un mensaje difundido en Truth Social, Donald Trump elogió la gestión del dirigente italo-suizo, destacando el éxito del Mundial 2026 y su rentabilidad histórica.

El presidente de Estados Unidos subrayó que ningún otro certamen podría igualar esos resultados si Gianni Infantino dejara el cargo.

El gesto de Donald Trump refuerza la estrecha relación entre ambos, marcada por respaldos mutuos en eventos deportivos y diplomáticos.

Trump expresa apoyo a Infantino rumbo a elecciones en la FIFA

La carrera por la presidencia de la FIFA acaba de sumar una figura de peso, pues Donald Trump externó su apoyo a Gianni Infantino para que continue al frente del organismo.

En su mensaje, el presidente de Estados Unidos defendió a Infantino de las críticas que se le han lanzado y la polémica que lo envuelve, pues dijo que reemplazarlo sería un “terrible error”.

Al señalar que el dirigente Italo-suizo se ha desempeñado de manera “formidable”, Trump refirió que no tiene que haber cabida a la posibilidad de retirarlo del puesto.

“La FIFA cometería un terrible error si, por cualquier motivo, contemplara aunque fuera por un instante sustituir a su presidente Gianni Infantino” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

En especial porque en su publicación, Donald Trump expuso que el Mundial 2026 y la gestión que realizó del certamen ha sido sin dudarlo la más exitosa que se ha registrado.

Incluso, el presidente de Estados Unidos advirtió que si Infantino deja de presidir la FIFA, ningún otro Mundial de Futbol volverá a tener la rentabilidad que la de la más reciente edición.

Trump e Infantino (Frank Franklin II / AP Photo/Frank Franklin II)

La buena relación entre Trump e Infantino

El gesto de apoyo que Trump emitió a favor de Infantino, consolida la estrecha relación personal que han mantenido en diversos eventos públicos y escenarios diplomáticos internacionales.

Tal es el caso del proceso para organizar el Mundial 2026, cuando el presidente de Estados Unidos recibió repetidamente al titular de la FIFA en la Casa Blanca con elogios y gestos afectuosos.

Infantino ha correspondido a esa cercanía al otorgarle a Trump el Premio de la Paz de la FIFA en la Casa Blanca, con el que lo distinguió por su liderazgo.

Trump e Infantino (Jacquelyn Martin / AP Photo/Jacquelyn Martin)

Asimismo, el dirigente del balompié suele invitarlo a torneos internacionales, en los que se muestran ante las cámaras como aliados estratégicos dentro y fuera de la cancha.

Por su parte, Trump ha calificado públicamente al líder de la FIFA como un amigo cercano, respaldando su gestión al frente del máximo organismo del fútbol mundial.