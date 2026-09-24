El Senado de la República abrió la puerta al regreso del ascenso y descenso en la Liga MX, según comentó el coordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier.

“El ascenso y el descenso por voluntad política del Senado sí va, pero con participación de los equipos”. Ignacio Mier, coordinador de Morena en el Senado

Aunque dijo que se promoverá la reforma de ley para restituir la competencia deportiva en el fútbol mexicano, aclaró que primero deberá resolverse la controversia por prácticas monopólicas.

El siguiente paso, dijo, será discutir el proyecto con los equipos, el presidente de la Liga MX, así como con los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).

Senado revisará prácticas monopólicas

De acuerdo con lo informado por el legislador Ignacio Mier, la propuesta contempla sumar la participación de los directivos del fútbol nacional dentro del proceso.

Sin embargo, antes de avanzar en la aprobación del dictamen, las autoridades deberán atender la controversia vigente por prácticas monopólicas dentro de este deporte.

Ignacio Mier también enfatizó la necesidad de dar seguimiento al recurso que tienen en la TAS para llegar a acuerdos.

“Una vez que se resuelvan otras dos controversias que se tienen, donde hay la acusación sobre competencia, sobre prácticas monopólicas, podemos llegar a un buen acuerdo”. Ignacio Mier, coordinador de Morena en el Senado

Una vez solventados ambos frentes jurídicos y concluidas las mesas de trabajo con los federativos, la Cámara Alta procederá a la discusión del marco legal para concretar el regreso del ascenso y descenso.

Senado busca recuperar el ascenso y descenso en el futbol mexicano con una reforma (Eduardo Díaz / SDPnoticias)

Senado buscará diálogo directo con la FMF, la Liga MX y los directivos

Ignacio Mier aclaró que el proyecto legislativo no se aprobará de manera unilateral, sino mediante un proceso de apertura y escucha hacia las autoridades del futbol.

En ese sentido, adelantó que buscará una reunión directa con Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, así como con los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), con el propósito de entablar comunicación.

Aunque admitió que varios comentaristas y sectores del público ven la abolición del ascenso como una injusticia, el senador subrayó que el diálogo debe ser amplio y contar con la participación de los clubes asociados.