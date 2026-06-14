Aleksander Čeferin, abogado esloveno especializado en derecho, se ha convertido en una de las figuras más influyentes del futbol europeo desde que asumió la presidencia de la UEFA en septiembre de 2016, tras la salida de Michel Platini.

Durante su gestión ha impulsado reformas clave en la administración deportiva y ha reforzado el papel de la UEFA en el escenario internacional.

Reelegido en 2023 para un mandato vigente hasta 2027, su trayectoria combina experiencia jurídica y liderazgo en organismos deportivos de alto nivel.

¿Quién es Aleksander Čeferin?

Aleksander Čeferin es un abogado especializado en derecho que ha desarrollado gran parte de su carrera en el ámbito deportivo. Es reconocido internacionalmente por presidir la UEFA desde septiembre de 2016, cuando sustituyó al exfutbolista francés Michel Platini.

Durante su gestión ha impulsado diversas reformas en el futbol europeo y se ha convertido en una de las figuras más influyentes dentro de organismos internacionales vinculados al deporte.

Aleksander Čeferin, presidente de la UEFA (Redes Sociales)

¿Cuántos años tiene Aleksander Čeferin?

Aleksander Čeferin nació el 13 de octubre de 1967 en Liubliana, Eslovenia. Actualmente tiene 58 años de edad.

¿Tiene pareja Aleksander Čeferin?

Aleksander Čeferin mantiene un perfil reservado respecto a su vida privada y no suele compartir detalles sobre sus relaciones personales.

Por ello, no existe información pública ampliamente difundida sobre una pareja actual.

¿Qué signo zodiacal es Aleksander Čeferin?

Aleksander Čeferin nació bajo el signo de Libra. Los nacidos bajo este signo pertenecen al elemento aire y suelen relacionarse con características como la diplomacia y la búsqueda del equilibrio.

¿Tiene hijos Aleksander Čeferin?

La información pública disponible sobre la vida familiar de Aleksander Čeferin es limitada, por lo que no existen detalles ampliamente confirmados sobre sus hijos.

¿Qué estudió Aleksander Čeferin?

Aleksander Čeferin cursó estudios en:

Licenciatura en Derecho en la Universidad de Liubliana, Eslovenia.

Especialización profesional en temas relacionados con el derecho deportivo y la gestión jurídica de organizaciones deportivas.

¿En qué ha trabajado Aleksander Čeferin?

Aleksander Čeferin es conocido principalmente por su trayectoria como abogado y dirigente deportivo dentro del futbol europeo. A lo largo de su carrera ha ocupado diversos cargos relacionados con la administración deportiva: