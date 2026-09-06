Gianni Infantino va por reelección en la FIFA en 2027, pese a las fuertes resistencias de diversos sectores del futbol a nivel mundial.

Según la agencia AFP, una fuente de la FIFA habría asegurado que la decisión de Infantino no ha cambiado en lo absoluto, manteniendo su intención de reelegirse por cuatro años más.

Gianni Infantino buscaría un cuarto periodo al frente de la FIFA; este dirigente podría ser su rival en 2027

Gianni Infantino buscará reelegirse como presidente de la FIFA en 2027, por lo que en próximos meses podría presentar su candidatura oficial.

De acuerdo con estatus de la FIFA, los interesados en contender por el cargo tienen hasta antes del 18 de noviembre de 2026 como fecha límite para postularse oficialmente.

Infantino estaría buscando un cuarto periodo al mando de la FIFA, por lo que este marcando así el la última ocasión que el dirigente podría presentar su candidatura.

Gianni Infantino es apoyado por las federaciones árabes para seguir al frente de la FIFA (Eduardo Verdugo / AP Photo/Eduardo Verdugo)

Infantino cuenta con el apoyo unánime de la confederación africana, de sectores de Sudamérica y de aliados externos como el presidente Donald Trump.

Actualmente, el dirigente figura como único candidato oficializado para las votaciones de marzo 2027, donde requerirá una mayoría simple entre las 211 federaciones asociadas para poder participar de la elección.

A la par, crece la expectativa ante una posible postulación de Victor Montagliani, actual presidente de la Concacaf, dado que Aleksander Ceferin, titular de la UEFA, se ha descartado definitivamente para competir frente a Infantino.