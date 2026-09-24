El huracán Polo volvió a intensificarse a categoría 5 y amenaza muy de cerca a las costas del Pacífico mexicano; en específico, a los estados de Guerrero, Michoacán, Jalisco y Colima.

Desde antes del inicio de la temporada de huracanes 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que se presentarían de 18 a 21 sistemas en el Pacífico y de 11 a 15, en el Atlántico.

Ante la creciente presencia de Polo, te recordamos cuántos huracanes faltan por presentarse en el 2026.

Trayectoria estimada de huracán Polo nuevamente como categoría 5 (CNPC)

Estos son los huracanes que aún se esperan en 2026 para el Pacífico y el Atlántico

La temporada de huracanes 2026 todavía tiene semanas de actividad por delante, tanto en el océano Pacífico como en el Atlántico, pues se contemplan que termine hasta el 30 de noviembre.

De acuerdo con el SMN, después de Polo, aún se esperan ocho huracanes en el Pacífico, que serán nombrados de la siguiente manera:

Rachel Simon Trudy Vance Winnie Xavier Yolanda Zeke

En el Atlántico, después de la tormenta tropical Fay, quedan en la lista 15 huracanes por presentarse en este 2026; estos serian:

Gonzalo Hanna Isaías Josephine Kyle Leah Marco Nana Omar Paulette Rene Sally Teddy Vicky Wilfred

Cabe mencionar que, aunque exista una lista anticipada de nombres y un número aproximado, esto es un pronóstico, por lo que en lo que queda de la temporada de huracanes 2026 pueden presentarse o no los sistemas.