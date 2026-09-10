Gianni Infantino, presidente de la FIFA se quedó sin el apoyo de la Federación Francesa de Fútbol, quien no lo respaldará para continuar en el mandato tras su fallido plan de comercializar de manera privada el Mundial.

La FFF indicó que la decisión de no apoyar a Gianni Infantino por parte del comité ejecutivo fue unánime, de cara a la elección presidencial de la FIFA programada para marzo del 2027.

“Aunque inicialmente se había brindado apoyo al presidente de la FIFA, que entonces era el único candidato a su propia sucesión, ya no se cumplen las condiciones para ese apoyo” <FFF

Infantino se queda sin un apoyo importante (ETHAN CAIRNS / AP)

¿Por qué le quita Francia su apoyo a Infantino?

Una serie de acontecimientos que involucran directamente la gobernanza de la FIFA y a su presidente, fueron las razones por la que Francia le quita su apoyo a Infantino, luego de haberle expresado su respaldo en junio pasado.

El factor más importa fue el plan de Infantino de vender participaciones del Mundial a fondos de capital privado por 4.200 millones de dólares.

Aunque la FIFA retiró la propuesta el 1 de agosto, apenas unos días después de que se hiciera pública, el intento le restó credibilidad a Infantino.

“Hoy, aunque este proyecto ha sido abandonado de manera definitiva gracias a una respuesta concertada dentro de la UEFA junto con varias otras confederaciones, la cuestión de la gobernanza de la FIFA no puede considerarse resuelta” FFF

UEFA encabeza la petición para que Infantino no siga en la FIFA

La UEFA, de la cual es parte Francia, ha encabezado los llamados para que Infantino se vaya de la FIFA, al afirmar que perdió la confianza en él y al amenazar previamente con boicotear torneos de la FIFA, incluido el Mundial.

Varias asociaciones nacionales, entre ellas Inglaterra, han retirado su apoyo a la reelección de Infantino.

La FIFA informó el domingo que Infantino planea presentarse de nuevo en las elecciones del próximo año para un último mandato en el cargo hasta 2031.

En ese sentido, la FFF pidió una reforma de gran alcance de la gobernanza de la FIFA y señaló que iniciará consultas con destacadas figuras francesas e internacionales.