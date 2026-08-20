Tres confederaciones del fútbol mundial se unieron para analizar medidas que lleven a la destitución de Gianni Infantino como presidente de la FIFA, tras los intentos de “vender la Copa del Mundo a inversores privados” después del Mundial 2026.

La moción de censura busca impedir que Gianni Infantino participe en la reelección de 2027 y plantea una reforma profunda en la FIFA para garantizar transparencia, control y consulta a asociaciones y aficionados, frente al poder personal acumulado por el dirigente.

UEFA, AFC y CONCACAF buscan salida de Infantino de la FIFA y no intente reeleción

La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA), Confederación Asiática de futbol (AFC) y Confederación de fútbol de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (CONCACAF) se unieron para debatir la posibilidad de impulsar una moción de censura para forzar la salida de Infantino al frente de la FIFA.

Junto a las asociaciones de fútbol de Europa, África y Norteamérica, se han sumado alrededor de 40 asociaciones nacionales de diferentes países contra Gianni Infantino.

El objetivo no solo es que se retire sino que no participe en la renovación de la presidencia de la FIFA en marzo de 2027.

Piden reforma a la FIFA ante poder unipersonal de Infantino

Las acusaciones contra infantino van desde una “serie de ataques” contra el fútbol, la venta “abusiva” de boletos para el Mundial 2026, hasta la intimidación y poder personal acumulado.

La reforma a la FIFA ahora incluye promover el fútbol mundial, transparencia en decisiones, mecanismos de control, consulta a asociaciones y aficionados.

Según los estatutos de la FIFA, se puede convocar a un Congreso extraordinario si al menos una quinta parte de las 211 federaciones presentan una solicitud formal para la destitución.