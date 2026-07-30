Victor Montagliani es un dirigente deportivo y empresario canadiense que actualmente ocupa la presidencia de la Concacaf y una vicepresidencia dentro de la FIFA, dos de los cargos más importantes en la administración del futbol internacional.

El directivo ha sido una figura clave en la expansión y desarrollo del futbol en Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. En 2023 fue reelecto sin oposición como presidente de Concacaf para mantenerse al frente del organismo hasta 2027, además de participar en la estructura de organización del Mundial 2026, torneo que será celebrado en México, Estados Unidos y Canadá.

¿Quién es Victor Montagliani?

Victor Montagliani es un ejecutivo deportivo canadiense con una amplia trayectoria en la gestión del futbol. Antes de llegar a los principales organismos internacionales, construyó su carrera dentro de las estructuras del balompié canadiense, donde ocupó cargos de liderazgo en asociaciones regionales y nacionales.

Su experiencia lo llevó a convertirse en presidente de Canada Soccer, desde donde posteriormente dio el salto a la dirigencia internacional. En 2016 asumió la presidencia de Concacaf, convirtiéndose en una de las figuras más influyentes del futbol de la región.

¿Cuántos años tiene Victor Montagliani?

Victor Montagliani tiene 60 años de edad. Nació el 12 de septiembre de 1965 en East Vancouver, Columbia Británica, Canadá.

¿Quién es la esposa de Victor Montagliani?

Victor Montagliani está casado con Tanya Montagliani, quien es identificada públicamente como su esposa.

¿Qué signo zodiacal es Victor Montagliani?

Victor Montagliani es del signo Virgo.

¿Cuántos hijos tiene Victor Montagliani?

Victor Montagliani tiene dos hijas.

¿Qué estudió Victor Montagliani?

Victor Montagliani estudió un Bachelor of Arts en Ciencias Políticas en la Simon Fraser University, donde también tuvo formación en francés.

Además, algunos perfiles profesionales señalan que cuenta con estudios de posgrado en liderazgo organizacional, aunque este dato aparece en fuentes secundarias.

¿En qué ha trabajado Victor Montagliani?

Victor Montagliani ha desarrollado su carrera como empresario y dirigente deportivo, especialmente dentro de la administración del futbol canadiense e internacional.

Entre los principales cargos y etapas de su trayectoria destacan: