La presión sobre la gestión de Gianni Infantino como presidente de la FIFA crece, luego de que grupos de aficionados al fútbol de todo el mundo lanzaron una petición en la que reclaman que renuncie a su cargo.

Después de que Infantino intentó vender a inversores los beneficios de la Copa del Mundo, surgió la petición en redes sociales con la etiqueta #InfantinOut, que exige “se reconstruya la FIFA para que el desastre actual no vuelva a ocurrir nunca”.

Los aficionados al fútbol pueden unirse al movimiento firmando la petición: change.org/infantino-out-now

“El vergonzoso intento de un individuo de vender la Copa del Mundo a inversionistas privados dejó al descubierto una traición que el fútbol nunca olvidará” Petición contra Infantino

¿Quiénes lanzaron la petición contra Gianni Infantino?

Grupos de aficionados integrados en Football Supporters Europe, Football Supporters Africa, el Independent Supporters Council, además de unos 40 grupos nacionales de aficionados en todo el mundo se han sumado a la petición contra Infantino.

“Por la credibilidad de la FIFA —y por el futuro del juego— debe renunciar”, advierte la petición de aficionados contra Infantino,

“Gianni Infantino ha demostrado un profundo fracaso de liderazgo, incompatible con una gobernanza democrática. La concentración de poder en torno a la Presidencia de la FIFA ha destruido cualquier confianza restante en el organismo rector mundial” Petición contra Infantino

Aficionados dicen que el futbol pertenece a quienes llenan los estadios y lo consumen

En la petición contra Gianni Infantino, los aficionados lamentan el apoyo ofrecido en el pasado por el presidente de la FIFA a proyectos como el impulso para celebrar mundiales cada dos años.

Argumentan que el fútbol pertenece a la gente que llena los estadios, que sigue a sus clubes y selecciones nacionales en los triunfos y las decepciones, que viaja por países y continentes, que transmite el juego de generación en generación.

“Hoy, organizaciones de aficionados que representan a cientos de millones de seguidores en todos los continentes están lanzando una petición mundial para que Gianni Infantino renuncie y para que la FIFA se reconstruya, de modo que la actual debacle no vuelva a repetirse jamás” Petición contra Infantino

Acusan a Infantino de traición por su proyecto de comercializar el Mundial

El colapso del proyecto llamado FIFA Forward Entreprise culminó una serie de ataques liderados por Infantino contra el fútbol, advierte la petición de los aficionados.

En ese sentido, reiteran que ha llegado el momento de impulsar un movimiento más amplio para impedir que Gianni Infantino abuse del cargo de Presidente de la FIFA, y para restaurar la confianza en la institución.