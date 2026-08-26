La Federación Italiana de Fútbol (FIGC) anunció que no respaldará la reelección de Gianni Infantino como presidente de la FIFA, sumándose a Inglaterra, Gales e Irlanda, mientras que Noruega ha pedido directamente su renuncia.

“Seguiremos trabajando junto a la UEFA y las demás federaciones europeas para promover una visión del fútbol basada en el mérito, la solidaridad, la sostenibilidad y la centralidad de los aficionados” Giovanni Malagò, presidente de la FIGC

La decisión responde a las polémicas iniciativas de Infantino en materia de gobernanza y a su fallido plan de vender participaciones del Mundial 2030 a inversores privados.

Aunque Gianni Infantino parecía seguro de ser reelegido en 2027, la presión aumenta y la FIFA fijó el 18 de noviembre como fecha límite para nuevas candidaturas.

Gianni Infantino cada vez más presionado para dejar la presidencia de FIFA

Gianni Infantino enfrenta una presión cada vez mayor para renunciar después de su fallido plan de vender participaciones de la Copa del Mundo a inversores de capital privado.

En ese sentido, la federación de Italia fijó su postura de cara al futuro de la presidencia de la FIFA.

La presidencia de la federación italiana señaló que se identifica con un modelo de diálogo, escucha y responsabilidad compartida que, “hasta ahora, ha permitido que el fútbol crezca, innove y, al mismo tiempo, defienda sus principios fundacionales”.

Las federaciones que le han retirado su apoyo a Infantino

Italia se una a las federaciones de fútbol de Inglaterra, Gales e Irlanda que también retiraron su apoyo a la reelección de Gianni Infantino en la FIFA, mientras que Noruega ha pedido que renuncie.

Infantino ha presidido la FIFA desde 2016 y, hasta la reacción adversa por sus propuestas, parecía seguro que sería reelegido sin oposición el próximo año en Marruecos.

La FIFA ha fijado como fecha límite el 18 de noviembre para que los aspirantes presenten sus candidaturas.

Algunas de las 211 federaciones miembro de la FIFA están apoyando a Infantino, entre ellas Marruecos, coanfitrión del Mundial de 2030, así como Catar y Líbano.