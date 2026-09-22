El directivo Carlos Emilio González habló de los resultados de Tigres UANL, asegurando que no están contentos con el rendimiento del equipo.

“Obviamente no estamos en lo absoluto contentos con el desempeño del equipo. Entendemos la molestia de la afición. Tuvimos una conversación hoy, cuerpo técnico, jugadores y directiva, cerramos filas. Queremos revertir esto a la brevedad posible.” Carlos Emilio González, presidente de Tigres

A las afueras del Estadio Universitario, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, el presidente de Tigres dio su postura ante el pobre desempeño que ha tenido el club en el actual torneo Apertura 2026.

Reconoció la molestia de la afición, aunque señaló que todo el club ha cerrado filas para revertir la crisis que viven.

Carlos Emilio González cree que Tigres clasificará a Liguilla pese a malos resultados

Aunque los resultados de Tigres no son los mejores, Carlos Emilio González aseguró que el equipo irá por la clasificación a Liguilla.

“Nos queda claro que hay camino, tenemos oportunidad todavía de clasificar, vamos por ello, y vamos a echarle todas las ganas posibles”. Carlos Emilio González, presidente de Tigres

Después de nueve jornadas del Apertura 2026, los Tigres UANL marchan en el puesto 16 de la clasificación de la Liga MX.

El equipo que dirige Víctor Manuel Vucetich acumula apenas siete puntos, producto de una victoria, cuatro derrotas y cuatro empates.

Carlos Emilio González, presidente de Tigres (@carlosemgonz)

Los Tigres han mostrado un paso muy irregular en este campeonato, comparado con otros torneos donde se mostraron como un equipo dominante.

Para lograr su clasificación a la “Fiesta grande” del Futbol Mexicano, Tigres de UANL deberá comenzar a ganar los ocho partidos que le faltan para colocarse entre los primeros ocho equipos.

La primera prueba para ver si Tigres logrará revertir los malos resultados será en casa contra el Puebla el próximo 26 de septiembre a las 9:10 p.m.