La UEFA sigue firme en su postura contra la reelección de Gianni Infantino como presidente de la FIFA, y prepara un candidato para hacerle frente al todavía titular del organismo en marzo del 2027.

Este jueves, el Comité Ejecutivo de la UEFA y los miembros del Consejo Europeo de la FIFA se unieron a los presidentes de las Asociaciones Nacionales Europeas para debatir la crisis persistente en la FIFA.

¿Qué decidió la UEFA respecto a su postura contra Infantino?

Tras la citada reunión, en la UEFA consideran que la crisis que enfrenta la FIFA de Gianni Infantino va más allá de la gobernanza, ya que la confianza necesaria para ejercer el cargo de presidente de la FIFA ha sido rota y no puede restaurarse retirando una propuesta.

Emitir garantías o prometer reformas tras intentar comercializar de manera privada el Mundial no es suficiente, por lo que la UEFA advierte que el fútbol mundial necesita ahora un nuevo liderazgo capaz de reconstruir esa confianza.

“Si el actual presidente de la FIFA busca un nuevo mandato, la UEFA se unirá a sus confederaciones asociadas para garantizar que las Asociaciones Miembros reciban una alternativa creíble, comprometida con la integridad, la rendición de cuentas, el desarrollo y un cambio institucional genuino” UEFA

Gianni Infantino enfrenta una dura crisis al frente de la FIFA (ETHAN CAIRNS / AP)

La UEFA pide una reforma total en la FIFA

La UEFA buscará todas las vías institucionales, políticas y legales necesarias para lograr una reforma fundamental en la FIFA, que garantice que el organismo vuelva a gobernarse como una institución, no en torno a un solo individuo.

En ese sentido, debe hacerse una revisión externa independiente de FIFA Forward Enterprise, con acceso completo a todos los documentos, comunicaciones y registros de toma de decisiones relevantes.

“La FIFA no puede investigarse a sí misma y esperar que la comunidad futbolística simplemente acepte sus conclusiones” UEFA

La UEFA si será parte de los próximos torneos de la FIFA

La UEFA acordó suspender, de forma provisional, la retirada de los equipos europeos de las competiciones de la FIFA en la próxima temporada, incluyendo la Copa Mundial Femenina Sub-20, la Copa Mundial Sub-17 y la Copa Mundial Femenina Sub-17.

Esta posición permanecerá bajo revisión constante y podrá ser reconsiderada inmediatamente si las circunstancias así lo requieren.