Con sólo 16 años de edad, Gilberto Mora se ha consolidado como la gran joya de la Selección Mexicana y los elogios llegan de todos lados, esto incluye a Hugo Sánchez, quien comparó al futbolista tricolor con el histórico Emilio Butragueño.

Si hay una voz autorizada para hablar de las nuevas figuras de la Selección Mexicana ese es Hugo Sánchez. El Pentapichichi se deshizo en elogios para Gilberto Mora y enlistó sus características hasta compararlo con Emilio Butragueño.

Para Hugo Sánchez, Mora presume las características que hicieran famoso a Emilio Butragueño, quien se desempeñó como delantero y protagonizó una prolífica carrera como pilar en la ‘Quinta del Buitre’.

Emilio Butragueño fue multicampeón con el Real Madrid, levantó seis títulos de LaLiga, tres Copas del Rey, cuatro Supercopas de España y dos Champions League.

¿Qué dijo Hugo Sánchez sobre Gilberto Mora?

Hugo Sánchez habló sobre Gilberto Mora y no tuvo más que palabras de admiración para el juvenil futbolista mexicano, al grado que cada que lo ve jugar le hace recordar al gran Emilio Butragueño.

“Me hace recordar a mi excompañero Emilio Butragueño, muy joven se ganó el trofeo Golden Boy y resulta que Gilberto tiene desparpajo tremendo en la calidad, la técnica, y ya está visualizando que es lo que tiene que hacer de cara a su compañero”, señaló Hugo Sánchez en una edición de Futbol Picante.

“Tiene su talento, esa pausa, la visión de ver la jugada, de dar el pase preciso”, argumentó Butragueño.

“Si le ponen videos de Emilio Butragueño le van a servir”, apuntó.

🇲🇽🎥 GILBERTO MORA [2008 – TIJUANA] vs. CHILE



Octavos de final – Mundial U20



Por: @SebaEsquerre



Talento generacional que volvió a destacar, mostrando una gran sensibilidad en los desmarques e inteligencia para interactuar con sus compañeros, tanto en corto como a lo ancho del… pic.twitter.com/HrmKWOFK3E — Scouten (@ScoutenFootball) October 8, 2025

¿Cuándo volverá a jugar Gilberto Mora con la Selección Mexicana?

El camino de la Selección Mexicana en el Mundial Sub 20 continúa y luego de despedir a los anfitriones enfrentará la ronda de cuartos de final.

Después de la victoria por 1-4 sobre Chile, los dirigidos por Eduardo Arce se medirán a Argentina. El encuentro será el sábado 11 de octubre en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.