Gilberto Mora no solo se ha convertido en una de las mayores promesas del futbol mexicano, pues también su gran futbol ha sobrepasado tierras mexicanas a tal punto de que clubes europeos ya preguntaron por el mexicano.

Gilberto Mora se encuentra disputando el Mundial Sub-20 con la Selección Mexicana, pero ya se reveló que su club, los Xolos de Tijuana, recibió ofertas millonarias, específicamente de Inglaterra y Portugal.

Sin embargo, parece que no fue del agrado de los Xolos de Tijuana, por lo que, de momento, Gilberto Mora no saldrá del conjunto fronterizo de la Liga MX.

Ya llegaron las primeras ofertas millonarias por Gilberto Mora; vienen de Inglaterra y Portugal

De acuerdo con el periodista Fernando Esquivel, los Xolos de Tijuana y la agente de Gilberto Mora recibieron propuestas de un club de Portugal y otra de uno de Inglaterra, no obstante, rechazaron las ofertas debido a que las consideraron “muy bajas”.

La fuente señala que la propuesta hacia Gilberto Mora de Portugal era por 6 millones de euros, mientras que la de Inglaterra era por 8 millones, ambas por el 100% del pase del mexicano.

El conjunto fronterizo tiene previsto que la transferencia de su jugador sea histórica al futbol europeo, pues quieren 20 millones de euros, negociados desde el 50% de la carta del futbolista.

🚨🇲🇽 Xolos de Tijuana ha rechazado las primeras 2 ofertas europeas por Gilberto Mora



->Ambas llegaron vía Agente

->🇵🇹 6ME,🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 8ME, ambas por el 100% del pase

->Xolos y Agente acordaron una salida por no menos de 20ME

->Múltiples interesados



DETALLES.https://t.co/X2Z45PgWxI — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) October 6, 2025

Cabe mencionar que las grandes actuaciones de “Morita” en el Mundial Sub-20 han surgido rumores de clubes europeos como Ajax, Barcelona, Real Madrid, Arsenal, Chelsea, Manchester City, PSG o Borussia Dortmund, que quieren hacerse de los servicios del juvenil.

¿Cuándo vuelve a jugar Gilberto Mora?

Gilberto Mora sigue teniendo actividad en el Mundial Sub-20 con México y está próximo a enfrentar un importante compromiso en el torneo internacional juvenil.

México y Gilberto Mora enfrentarán este martes 7 de octubre a Chile en los octavos de final del Mundial Sub-20 en punto de las 17:00 horas, tiempo del centro de México.