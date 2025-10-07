Javier Vasco Aguirre nunca traiciona su estilo dicharachero y es único cuando se trata de responder preguntas incómodas; así lo hizo cuándo fans le pidieron que no deje que Gilberto Mora pruebe el Bacardí.

De cara a los partidos de Fecha FIFA que jugará la Selección Mexicana, circula un video en el que se ve a Javier Aguirre, DT del Tri, intercambiar algunas palabras con fans, quienes le hicieron una petición poco usual.

¿Qué respondió el Vasco Aguirre a fans que le pidieron que no deje que Gilberto Mora pruebe el Bacardí?

En la red social Instagram circula un curioso video en el que se ve a Javier Vasco Aguirre enfundado en la ropa de entrenamiento de la Selección Mexicana, y con micrófono en mano, responde fiel a su estilo una petición acerca de Gilberto Mora.

“Javier, Javier, no dejen que Gilberto Mora pruebe el Bacardí!, le pide un fan a la distancia provocando risas entre los presentes, y una respuesta épica del Vasco Aguirre.

A la petición de los fans para que no dejen que la joya mexicana, Gilberto Mora, pruebe el Bacardí, el Vasco Aguirre respondió de una manera épica.

Tras soltar una carcajada, el Vasco Aguirre dijo, “es buenísimo el Bacardí, cómo”; provocando más risas y agradeciendo la presencia de los fans.

¿Jugará Gilberto Mora con la Selección Mexicana la Fecha FIFA?

Aunque Gilberto Mora ya fue convocado por Javier Aguirre para jugar con la Selección Mexicana mayor, en esta ocasión no fue llamado para la Fecha FIFA, ya que se prefirió que jugará con el Tri el Mundial Sub-20, para deleite de los fans.

Gilberto Mora ha sido fundamentan con México en el Mundial Sub-20 que se está disputando en Chile, donde el Tri avanzó a los octavos de final de la competencia.

México, con Gilberto Mora como su líder, juega el martes 7 de octubre ante Chile en los octavos de final del Mundial Sub-20.

Por su parte, la Selección Mexicana mayor, que dirige Javier el Vasco Aguirre, se alista para encarar dos partidos de preparación.

El sábado 11 de octubre, México jugará ante Colombia, mientras que el martes 14 de octubre se medirá con Ecuador.